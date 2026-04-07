તાવડીયા ગામના લોકોએ મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર: ખેડૂતોનો આક્રોશ, જુઓ શું છે કારણ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: તાવડીયા ગામના લોકોએ મહેસાણા મહાનગરપાલિકા (MMC)ની આગામી ચૂંટણીઓનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગામના પાદરે અને ચોરે મોટા-મોટા પીળા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે કોઈપણ રાજકીય પક્ષના નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગામમાં પ્રવેશ ન કરે.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?

તાવડીયા ગામને તાજેતરમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની હદમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે તંત્રે તેમની કોઈ સહમતિ કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કર્યા વિના આડેધડ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (DP) થોપી દીધો છે. આ પ્લાન અંતર્ગત ગામમાંથી 80 મીટરનો વિશાળ રિંગરોડ પસાર થવાનો છે. વળી, ગામને ખેતીલાયક (એગ્રીકલ્ચર ઝોન) વિસ્તારમાંથી કાઢીને ઔદ્યોગિક ઝોન (ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન)માં મૂકી દેવામાં આવ્યું છે.

ગામના ખેડૂતો અને પશુપાલકોનું કહેવું છે કે તેમની પાસે પહેલેથી જ નાના ટુકડાઓમાં જમીન છે. જો 80 મીટરનો રિંગરોડ અને અન્ય રસ્તાઓ બનશે તો ખેડૂતોની આશરે 40 ટકા જમીન કપાઈ જશે. જમીન વિના તેઓ સંપૂર્ણપણે બેરોજગાર અને નિરાધાર બની જશે, કારણ કે તેમની આજીવિકાનો એકમાત્ર સ્ત્રોત ખેતી અને પશુપાલન છે.

સ્થાનિકોનો રોષ અને વેદના

ગામના અગ્રણી ભગવાનભાઈ ચૌધરીએ કહ્યું, “અમારા ગામમાં TP અને DP રોડ આવે છે જેમાં ખેડૂતોને કોઈ વળતર મળતું નથી. સરકાર અને નેતાઓ માત્ર મોટા-મોટા ભાષણો આપે છે કે ‘ઘોડો વિકાસ’ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ વિકાસ માત્ર નેતાઓનો થઈ રહ્યો છે. અમારી જમીનો છીનવાઈ જશે તો અમારા બાળકોએ રેલ્વે સ્ટેશન પર ભીખ માંગવાનો વારો આવશે.”

બાબુભાઈ કરશનભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું, “સરકારના આડેધડ પ્લાનિંગનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. જો આ રસ્તાઓ બનશે તો અમારી પશુપાલન કરતી કોમ બરબાદ થઈ જશે. 40% જમીન કપાતમાં જશે તો અમે જમીન વિહોણા થઈ જઈશું. જ્યાં સુધી આનો કોઈ નક્કર ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે કોઈપણ ચૂંટણીમાં રસ લેવાના નથી.”

બીજા એક ખેડૂત વિજયભાઈએ કહ્યું, “આટલી ટૂંકી જમીનમાં આટલા મોટા રસ્તાઓની કોઈ જરૂર નથી. જો સરકારને રસ્તાઓ બનાવવા જ હોય અને ખેડૂતોની જમીન છીનવવી જ હોય, તો ઢીલા વચનો આપવાને બદલે અમારા દીકરાઓને સીધી સરકારી નોકરીઓ આપવી જોઈએ. ખેતી અને પશુપાલન વિના અમારું જીવન શક્ય નથી.”

ગ્રામજનોની મુખ્ય માંગણીઓ:

  • તાવડીયા ગામને ઔદ્યોગિક ઝોનમાંથી તાત્કાલિક દૂર કરીને ફરીથી ખેતીલાયક વિસ્તાર (એગ્રીકલ્ચર ઝોન)માં સમાવેશ કરવો.
  • ગામમાંથી પસાર થતો 80 મીટરનો બિનજરૂરી રિંગરોડ રદ કરવો અથવા તેને નાનો કરવો.
  • જમીન સંપાદન થાય તો માલિકોને પૂરતું અને યોગ્ય આર્થિક વળતર તથા સરકારી નોકરીઓ આપવી.

તાવડીયા ગામના સમસ્ત ગ્રામજનોએ એક અવાજે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જ્યાં સુધી આ માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર ચાલુ રહેશે. આ વિરોધ હાલમાં એક ગામ સુધી સીમિત છે, પરંતુ ખેડૂતોની આ વેદના આવનારી ચૂંટણીઓમાં શાસક પક્ષ માટે મોટા પડકારો ઊભા કરી શકે છે.

