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કાળા રણમાં ફેરવાયેલી મરીન સેન્ચ્યુરી: હાઇકોર્ટની કડકાઈ બાદ ટાટા કેમિકલ્સે બંધ કર્યો કેમિકલ વેસ્ટનો નિકાલ

GPCBએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે ટ્રીટેડ ઇફ્લ્યુએન્ટનો નિકાલ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓશનોગ્રાફી (NIO)ની મંજૂરી સાથે કચ્છના અખાતમાં ડીપ-સી પાઇપલાઇન મારફતે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 4:46 PM IST

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અમદાવાદ: જામનગરની મરીન સેન્ચ્યુરીમાં વર્ષો સુધી કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટની કડક કાર્યવાહી બાદ ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુરે ખુલ્લી ચેનલો મારફતે થતો કેમિકલ વેસ્ટનો નિકાલ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધો હોવાનું ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)એ હાઇકોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું દાખલ કરીને જણાવ્યું છે. ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચ સમક્ષ થયેલી સુનાવણી દરમિયાન GPCBએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે ટ્રીટેડ ઇફ્લ્યુએન્ટનો નિકાલ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓશનોગ્રાફી (NIO)ની મંજૂરી સાથે કચ્છના અખાતમાં ડીપ-સી પાઇપલાઇન મારફતે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

GPCBના સોગંદનામા મુજબ, કોર્ટે અગાઉ આપેલા નિર્દેશો અનુસાર જોઇન્ટ ઇન્સ્પેક્શન ટીમે મીઠાપુર પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્લી નહેરો દ્વારા મરીન સેન્ચ્યુરી વિસ્તારમાં થતો પ્રદૂષિત પાણીનો નિકાલ સંપૂર્ણપણે બંધ હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. હાલમાં જે સ્થળે ડીપ-સી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે તે મરીન સેન્ચ્યુરીથી ઘણું દૂર આવેલું હોવાનું પણ અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટના આદેશ મુજબ પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનનું વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકન કરવા માટે નેશનલ એન્વાયર્નમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (NEERI), નાગપુરનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે. નુકસાનના આકલન અને વળતરની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે. રાજ્ય સરકાર અને GPCB કોર્ટના તમામ નિર્દેશોનું પાલન કરી રહ્યા છે.હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે માત્ર પર્યાવરણીય નુકસાનનું વળતર વસૂલવું પૂરતું નથી, પરંતુ વર્ષોથી થયેલા નુકસાન બાદ સમગ્ર ઇકોલોજીનું પુનઃસ્થાપન કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. કોર્ટે સરકારને NEERI જેવી નિષ્ણાત સંસ્થાઓની મદદ લઈને દરિયાઈ પર્યાવરણને ફરી જીવંત બનાવવા માટે ચોક્કસ યોજના તૈયાર કરવા સૂચના આપી છે.

કોર્ટની બેન્ચે વધુમાં નોંધ્યું કે આવી પર્યાવરણીય બાબતોમાં જિલ્લા કલેક્ટરોએ માત્ર કાગળ પરની કામગીરીથી સંતોષ ન માનવો જોઈએ. ઉદ્યોગો દ્વારા પર્યાવરણને નુકસાન ન પહોંચે તે માટે જિલ્લા કલેક્ટર, GPCB અને વન વિભાગે સતત નજર રાખવી જરૂરી છે. કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે જિલ્લા કલેક્ટર, GPCB, વન વિભાગ અને કંપનીના પ્રતિનિધિઓ સાથે મળીને સમયાંતરે રેગ્યુલર ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે.

આ કેસનો ઇતિહાસ પણ અત્યંત મહત્વનો છે. ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુર ખાતે વર્ષ 1939થી સોડા એશ અને અન્ય રસાયણોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની દ્વારા વર્ષો સુધી ખુલ્લી નહેરો મારફતે ઔદ્યોગિક પ્રદૂષિત પાણી અને કેમિકલ વેસ્ટ દરિયાના ઇન્ટર-ટાઇડલ ઝોનમાં છોડવામાં આવતો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 1982માં રાજ્ય સરકારે આ સમગ્ર વિસ્તારને મરીન સેન્ચ્યુરી જાહેર કર્યો હતો.

જામનગર કલેક્ટરે કંપનીને આ વિસ્તારમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાનો કોઈ કાયદેસર હક્ક નથી તેમ ઠરાવતાં આ પ્રવૃત્તિને ગેરકાયદેસર દબાણ ગણાવી હતી. આ આદેશને પડકારતી અરજી ટાટા કેમિકલ્સે વર્ષ 2006માં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરી હતી, જેની સુનાવણી છેલ્લા બે દાયકાથી ચાલી રહી છે.

વન વિભાગ અને જિલ્લા કલેક્ટરના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ પોતાની માલિકીની જમીનની બહાર સરકારી તથા અભયારણ્યની અંદાજે 100 હેક્ટર જેટલી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે કેમિકલ કચરો અને પ્રદૂષિત પાણી છોડીને દબાણ કર્યું હતું. વર્ષો સુધી ચાલેલા આ નિકાલના કારણે સંવેદનશીલ દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને અનેક વિસ્તારો વેરાન બની ગયા હતા.

ગત સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે અત્યંત કડક ટિપ્પણી કરતાં નોંધ્યું હતું કે 15 વર્ષથી વધુ સમય સુધી કોઈપણ માન્ય મંજૂરી વગર દરિયામાં કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે કહ્યું હતું કે મરીન સેન્ચ્યુરીના કેટલાક વિસ્તારોને જાણે "કાળા રણ"માં ફેરવી દેવામાં આવ્યા છે. કોર્ટના મતે કંપની માત્ર દબાણકર્તા જ નહીં પરંતુ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડનાર પક્ષ પણ છે અને તેને તેના માટે વળતર ચૂકવવું પડશે.

હાઇકોર્ટે GPCBને નિર્દેશ આપ્યો છે કે નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા આગામી ત્રણ મહિનામાં સમગ્ર વિસ્તારને થયેલા પર્યાવરણીય નુકસાનનું આકલન કરવામાં આવે અને તેની જવાબદારી નક્કી કરીને વળતર વસૂલવામાં આવે. સાથે જ જ્યાં સુધી નવી ડીપ-સી પાઇપલાઇન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત અને સુરક્ષિત હોવાનું સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી પર્યાવરણને વધુ નુકસાન અટકાવવા જરૂરી હોય તો ઉદ્યોગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

કોર્ટે રાજ્ય સરકાર, જિલ્લા કલેક્ટર અને GPCBને મરીન સેન્ચ્યુરીને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા માટે તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવા કહ્યું છે. આ તમામ કાર્યવાહી અંગેનો વિગતવાર અહેવાલ હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. કેસની આગામી સુનાવણી 22 જૂને યોજાનાર છે, જેમાં સરકાર અને GPCB દ્વારા થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

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