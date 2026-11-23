TAT-HS મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામ સામે ઉમેદવારોનો વિરોધ, ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ઉત્તરવહી અને પુનઃમૂલ્યાંકનની ઉગ્ર માગ
ઉમેદવારોએ પેપર-1 અને પેપર-2ના ગુણ અલગ જાહેર કરવા, વિષયવાર પરિણામ, બંને પેપરની ઉત્તરવહી અને અધિકૃત આન્સર કી જાહેર કરવાની માગ કરી.
Published : November 23, 2026 at 2:15 PM IST
ગાંધીનગર: TAT-HS મુખ્ય પરીક્ષાના પરિણામમાં અન્યાય થયો હોવાના આક્ષેપ સાથે અસંતુષ્ટ ઉમેદવારોએ ફરી એકવાર ગાંધીનગરની સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિણામ સામે સવાલો ઉઠાવી ઉમેદવારોએ ઉત્તરવહી જાહેર કરવાની અને પારદર્શક રીતે પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાની ઉગ્ર માગણી કરી હતી. ઉમેદવારોનો આક્ષેપ છે કે પરિણામમાં હજારો ઉમેદવારોને અન્યાય થયો છે અને તેમની મહેનત પ્રમાણે ગુણ આપવામાં આવ્યા નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, તા. 8 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ TAT-HS મુખ્ય પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી, જેનું પરિણામ 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામ જાહેર થયા બાદ મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ અંગે ઉમેદવારોએ ગત સપ્તાહે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ સમક્ષ આવેદનપત્ર પાઠવી વિવિધ મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા હતા. જોકે, બોર્ડ દ્વારા કેટલાક મુદ્દાઓના જવાબ આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં ઉમેદવારો તેનાથી સંતુષ્ટ ન હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.
"હજારો ઉમેદવારો પરિણામથી અસંતુષ્ટ છે અને તેમની સાથે અન્યાય થયો હોવાની લાગણી છે. જ્યાં સુધી તમામ મુદ્દાઓનો સંતોષકારક જવાબ અને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી ઉમેદવારો પોતાની રજૂઆત ચાલુ રાખશે." - ડૉ. ભાવેશ પારેખ, ઉમેદવાર, TAT-HS
ઉત્તરવહી અને અધિકૃત આન્સર કી જાહેર કરવાની માગ
ઉમેદવારોની મુખ્ય માગણી છે કે પેપર-1 અને પેપર-2ના ગુણ અલગ-અલગ જાહેર કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત દરેક ઉમેદવારના સીટ નંબર, કન્ફર્મેશન નંબર, જન્મતારીખ, કેટેગરી અને વિષયવાર પરિણામની વિગતો જાહેર કરવામાં આવે. ઉમેદવારોએ પોતે લખેલી બંને પેપરની ઉત્તરવહી તેમજ પેપર-1 ગુજરાતી ભાષા સજ્જતા અને પેપર-2ની અધિકૃત આન્સર કી જાહેર કરવાની પણ માગ કરી છે.
મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા અને આંકડાઓમાં વિસંગતતાના આક્ષેપ
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ, પરિણામના જાહેરનામામાં દર્શાવવામાં આવેલા આંકડાઓમાં પણ વિસંગતતા જણાય છે. પરીક્ષાના મૂલ્યાંકન માટે કયા માપદંડો અને નિયમો અપનાવવામાં આવ્યા છે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે. પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમ અને તેની કઠિનતાના સ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને મૂલ્યાંકન કરનારની લાયકાત અંગે પણ ખુલાસો કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પુનઃમૂલ્યાંકન અંગે બોર્ડ તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હોવાનું ઉમેદવારો જણાવી રહ્યા છે.
ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ અને અનુભવી શિક્ષકોને પણ ઓછા ગુણ
વિરોધ કરી રહેલા ઉમેદવારોનો આક્ષેપ છે કે પરીક્ષામાં પીએચ.ડી. કરી રહેલા ઉમેદવારો, યુનિવર્સિટીના ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ, પ્રિલિમ્સમાં ટોપ કરનારા ઉમેદવારો તેમજ 10થી 15 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા શિક્ષકોને પણ અપેક્ષા કરતાં ઘણા ઓછા ગુણ મળ્યા છે. અનેક ઉમેદવારોના ગુણ 80થી 110ની વચ્ચે જ આવ્યા છે. ઉમેદવારોના મતે, 150થી વધુ ગુણ મેળવી શકાય તેવું સચોટ લખાણ લખવા છતાં પરિણામમાં અત્યંત ઓછા ગુણ મળતા મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા સામે શંકા ઊભી થઈ છે.
ઉમેદવારોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે વિરોધનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે રજાઓ પહેલાં ઉતાવળમાં પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તમામ ઉમેદવારોની ઉત્તરવહી જાહેર કરી પારદર્શક રીતે પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટતા થઈ શકે તેમ છે.
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