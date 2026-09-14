તરણેતરના લોકમેળાનો પ્રારંભ; પહેલા જ દિવસે ગ્રામીણ ઓલિમ્પિકમાં વરસાદ બન્યો વિલન
રવિવારની મોડી રાત્રે પડેલા ધોધમાર વરસાદ બાદ મેળામાં રમતગમતના ગ્રાઉન્ડ પર કાદવ-કીચડનું સામ્રાજ્ય ફેલાઈ ગયું હતું
Published : September 14, 2026 at 6:46 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી પૌરાણિક અને ભાતીગળ લોક મેળો એટલે તરણેતરનો લોક મેળો. સુરેન્દ્રનગરમાં તરણેતરના લોક મેળાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. ધારાસભ્ય જગદીશ મકવાણા, શામજી ચૌહાણ, કલેક્ટર ગુણવંતસિંહ સોલંકી, જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ સહિતના અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં મેળો ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો. જો કે મોડી રાત્રે પડેલા ધોધમાર વરસાદની પણ મેળા પર મોટી અસર પડી હતી.
પ્રથમ દિવસે તરણેતરના ભાતીગળ લોકમેળામાં લોકોની પાંખી હાજરી જોવા મળી હતી. વરસાદના કારણે આ મેળો પ્રભાવિત બન્યો હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિના નિર્માણ થયું છે. પ્રથમ દિવસે બે લાખથી વધુ લોકો આવવાનો અંદાજ હતો. જો કે તેના સ્થાને માત્ર 20થી 30 હજાર લોકો મેળામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મેળો ખુલ્લો મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને હજુ ચાર દિવસ લોકમેળો ચાલવાનો છે. રાઇડ્સ પણ વરસાદના કારણે બંધ રાખવામાં આવી છે.
ગ્રામીણ ઓલિ્મ્પિક પર ગ્રહણ, ગ્રાઉન્ડમાં કીચડનું સામ્રાજ્ય
ગઈકાલે રાત્રે ખાબકેલા ધોધમાર વરસાદ બાદ તરણેતરના મેળામાં ગ્રાઉન્ડ પર કિચડનું સામ્રાજ્ય છવાઈ ગયું છે. વરસાદ બાદ ઉભી થયેલી સ્થિતિના પરિણામે પ્રથમ દિવસે ગ્રામીણ ઓલમ્પિકની રમતો બંધ રહી હતી. લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા, ખો-ખો, રસ્સા ખેંચ, કબડી, 400 મીટર દોડ, ગોળાફેંક, લંગડી, ભાલાફેંક સહિતની રમતો બંધ રાખવામાં આવી હતી. ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે અને ઠેર ઠેર કીચડનું સામ્રાજ્ય ફેલાઈ ગયું છે. ખેલાડીઓને ઇજા પહોંચે તેવી પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે પ્રથમ દિવસે ગ્રામીણ ઓલમ્પિક બંધ રાખવામાં આવી હતી. પ્રથમ દિવસે પશુ હરીફાઈ સ્પર્ધા પણ બંધ રાખવામાં આવી હતી. હવે આવતીકાલે મશીનોથી ગ્રામીણ ઓલમ્પિક મેદાન સાફ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ફરી રમતો શરૂ કરવામાં આવશે
જિલ્લા વિકાસ યુવા અધિકારી ભરતસિંહ ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો શરૂ રાખવામાં આવ્યા છે, પ્રથમ દિવસે વિવિધ લુપ્ત થતા વાજિંત્રોના કલાકારો દ્વારા પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે અને તેમને ક્રમાંકો પણ આપવામાં આવ્યા છે. લાખો રૂપિયાના ઇનામો પણ સરકાર દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવ્યા છે. હવે આવતીકાલે ગાયન સ્પર્ધા યોજવામાં આવશે, ત્રીજા દિવસે મેળામાં હુડો રાસ મંડળી જેવા અલગ અલગ નૃત્યની સ્પર્ધા યોજવામાં આવશે. અલગ અલગ વાંસળી, રાવણહાથો તેમજ ઢોલક, તબલા, મંજીરા સહિતના વાજિંત્ર વગાડવામાં આવ્યા છે અને કલાકારોને પ્રોત્સાહન પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું છે.
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