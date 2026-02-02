ETV Bharat / state

તડકેશ્વર ટાંકી કાંડ: આર્થિક ગેરરીતિઓ પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા CAની નિમણૂક

માંડવી ટાંકી કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી ખાસ SIT (Special Investigation Team) એ હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 4:44 PM IST

સુરત: માંડવી તાલુકાના તડકેશ્વર ગામે નિર્મળ ગુજરાતની યોજના હેઠળ બનેલી પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવાની ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ચકચાર મચાવી છે. આ કેસમાં ટેકનિકલ ખામીઓની સાથે હવે મોટા પાયે નાણાકીય ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની આશંકા પ્રબળ બની છે. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ હવે 'એક્શન મોડ'માં આવી છે અને આર્થિક વ્યવહારોના મડાગાંઠ ઉકેલવા માટે ખાસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ભ્રષ્ટાચારના મૂળ સુધી પહોંચવા CAની મદદ

માંડવી ટાંકી કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી ખાસ SIT (Special Investigation Team) એ હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે. સુરત ગ્રામ્ય એસપી રાજેશ ગઢીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીવાયએસપી બી.કે. વનાર આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે. પોલીસનું માનવું છે કે ટાંકીનું નબળું બાંધકામ એ માત્ર પરિણામ છે, પણ તેનું મુખ્ય કારણ નાણાકીય હેરાફેરી હોઈ શકે છે.

ટેન્ડર પ્રક્રિયા: ટેન્ડર બહાર પાડતી વખતે કઈ શરતો હતી અને તેમાં કોઈને ફાયદો કરાવવામાં આવ્યો છે કે કેમ?

પેમેન્ટ ટ્રેકિંગ: કોન્ટ્રાક્ટરને ક્યારે અને કેટલું પેમેન્ટ થયું અને તે રકમ ક્યાં વપરાઈ?

કમિશનનું ગણિત: આરોપીઓના પર્સનલ બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ તપાસીને લાંચ કે કમિશનના પુરાવા એકત્ર કરાશે.

એક્સપર્ટ ઓપિનિયન: CA દ્વારા તૈયાર કરાયેલો રિપોર્ટ કોર્ટમાં મજબૂત પુરાવા તરીકે રજૂ કરાશે.

સાઉથ ઝોનની અન્ય 13 ટાંકીઓ પર લટકતી તલવાર

તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો એ થયો છે કે, આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓએ જ દક્ષિણ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં 13 જેટલી પાણીની ટાંકીઓ બનાવી છે. તડકેશ્વરની ઘટના બાદ આ તમામ ટાંકીઓની ગુણવત્તા સામે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લાગ્યું છે. વિજિલન્સ અને SVNIT ની ટીમ દ્વારા આ ટાંકીઓના મટીરીયલના સેમ્પલ લઈને ટેકનિકલ તપાસ કરવામાં આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

સુરત ગ્રામ્ય SP રાજેશ ગઢીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "તડકેશ્વર ટાંકી દુર્ઘટનામાં ટેકનિકલ અને ફાઇનાન્સીયલ એમ બંને પાસાઓ પર તપાસ ચાલુ છે. SVNIT ની મદદથી ટેકનિકલ રિપોર્ટ તૈયાર થઈ રહ્યો છે, જ્યારે નાણાકીય ગેરરીતિઓ શોધવા અમે CAની નિમણૂક કરી છે. કસૂરવારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

