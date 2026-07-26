તાપી: આ વર્ષે પણ ધોવાઈ ગયો ઓલણ નદી પર બનેલો લો લેવલ પુલ, 7થી વધુ ગામના લોકો પરેશાન
પંચોલથી પલાસીયા ગામને જોડતો ઓલણ નદી પરનો લો લેવલ પુલ ફરી પૂરના પ્રવાહમાં ધોવાઈ જતાં, સાતથી વધુ ગામોના લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : July 26, 2026 at 9:50 AM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ બાદ હવે પૂરનું પાણી તો ઓસર્યું છે, પરંતુ પાછળ છોડી ગયેલી તારાજી લોકો માટે નવી મુશ્કેલી બની છે. પંચોલથી પલાસીયા ગામને જોડતો ઓલણ નદી પરનો લો લેવલ પુલ ફરી એકવાર પૂરના પ્રવાહમાં ધોવાઈ ગયો છે.
પરિણામે સાતથી વધુ ગામોના લોકોને અવરજવર માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દર વર્ષે સર્જાતી આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા રાજ્ય સરકારે નવા ઊંચા પુલના નિર્માણને મંજૂરી આપી હોવા છતાં હજુ સુધી કામગીરી શરૂ ન થતાં ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ડોલવણ તાલુકામાં તાજેતરમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે ઓલણ નદીમાં ઘોડાપુર આવ્યું હતું. પૂરનું પાણી ઓસર્યા બાદ હવે પંચોલથી પલાસીયા માર્ગ પર આવેલા લો લેવલ પુલના ધોવાઈ જવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા છે. ભારે પાણીના પ્રવાહને કારણે પુલ સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામતાં આ માર્ગ ફરી એકવાર બંધ થઈ ગયો છે.
આ પુલ ધોવાઈ જતાં પંચોલ, પલાસીયા સહિત સાતથી વધુ ગામોના લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રોજિંદા કામકાજ, ખેતી, આરોગ્ય સેવાઓ તેમજ બજાર સુધી પહોંચવા માટે હવે લોકોને લાંબો ચકરાવો કરીને જવું પડી રહ્યું છે. જેના કારણે સમય અને ખર્ચ બંનેમાં વધારો થયો છે.
પુલ બંધ થતાં સૌથી વધુ અસર વિદ્યાર્થીઓ પર પડી છે. નજીકમાં આવેલી ઉત્તર બુનિયાદી શાળા તેમજ આશ્રમ શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રોજ અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. પૂર દરમિયાન પાણીનો ખતરો વધતા આ જ આશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષાના ભાગરૂપે સ્થળાંતરિત કરવાની ફરજ પડી હતી.
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દર વર્ષે વરસાદી મોસમમાં આ જ સ્થિતિ સર્જાય છે અને લો લેવલ પુલ ધોવાઈ જવાના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર સંપર્ક વિહોણો બની જાય છે. આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા અહીં નવા ઊંચા પુલના નિર્માણને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી કામગીરીનો પ્રારંભ થયો નથી.
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે મંજૂરી મળ્યા બાદ પણ કામ શરૂ કરવામાં થઈ રહેલા વિલંબના કારણે દર વર્ષે લોકોને મુશ્કેલી ભોગવવી પડે છે. હવે સ્થાનિકો તાત્કાલિક નવા પુલની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવે અને આગામી વરસાદી મોસમ પહેલાં કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.