તાપી: પ્રેમી સાથે મળી પતિનું કાળસ કાઢ્યું, પત્ની-પ્રેમી સહિત ચારની ધરપકડ

મૃત્યુને અકસ્માતનું સ્વરૂપ આપવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ, પોલીસની ટેક્નિકલ તપાસમાં પત્ની સહિત ચાર આરોપીઓની થઈ ધરપકડ, વ્યારાની પથ્થરની ખાણમાં પતિને ધક્કો મારી ઉતાર્યો હતો મોતને ઘાટ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 4:58 PM IST

તાપી: જિલ્લામાં હત્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વ્યારા તાલુકાના વાઘપાણી ગામે યુવકના મોત પાછળનો સત્ય બહાર આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

ગત તા. 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ વાઘપાણી ગામની સીમમાં આવેલી એક પથ્થરની ખાણમાં પાણીમાં ડૂબેલી હાલતમાં એક લાશ મળી આવી હતી. મૃતકની ઓળખ સોનગઢ તાલુકાના આગસવણ ગામના રહેવાસી સેમ્યુલ ગામીત તરીકે થઈ હતી. શરૂઆતમાં આ ઘટનાને સામાન્ય અકસ્માત અથવા આત્મહત્યા માનવામાં આવી રહી હતી. મૃતકના પિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી.

પરંતુ તપાસ દરમિયાન પોલીસને શંકાના વાદળો દેખાવા લાગ્યા. ત્યારબાદ પોલીસે ટેક્નિકલ તપાસનો સહારો લીધો. ખાનગી બાતમીદારો, મોબાઇલ ફોનના કોલ રેકોર્ડ અને ઘટનાસ્થળના લોકેશનના આધારે પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી. આ ઝીણવટભરી તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. જાણવા મળ્યું કે સેમ્યુલ ગામીતનું મોત કોઈ અકસ્માત કે આત્મહત્યા નહીં, પરંતુ એક પૂર્વનિયોજિત હત્યા હતી.

તપાસમાં ખુલ્યું કે આ હત્યા આડાસંબંધને કારણે કરવામાં આવી હતી. મૃતક સેમ્યુલની પત્નીનો અન્ય એક ઈસમ સાથે અનૈતિક સંબંધ હતો. આ જ કારણસર પતિ-પત્ની વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા. આનાથી કંટાળીને પત્નીએ પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને પતિને મોતને ઘાટ ઉતારવાની યોજના ઘડી હતી. આ કાવતરામાં પત્ની અને તેના પ્રેમી ઉપરાંત કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ એક કિશોર અને અન્ય એક શખ્સ પણ સામેલ હતો.

આરોપીઓએ યોજના મુજબ સેમ્યુલ ગામીતને ફોન કરીને વાઘપાણી ગામે બોલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને ગામની બહાર આવેલી એક અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવ્યો. આ જગ્યાએ એક બંધ પડેલી પથ્થરની ખાણ હતી, જેમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલું હતું. ત્યાં આરોપીઓએ સેમ્યુલને ધક્કો મારીને ખાણના પાણીમાં ફેંકી દીધો હતો. ઊંડા પાણીમાં ડૂબી જવાથી તેનું કરુણ મોત થયું હતું. ઘટનાને સંપૂર્ણ રીતે અકસ્માત જેવો દેખાવ કરવા માટે આખી સાજિશ ઘડવામાં આવી હતી, પરંતુ પોલીસની ઘનિષ્ઠ તપાસના કારણે આખું કાવતરું પર્દાફાશ થયું હતું.

તાપી જિલ્લા પોલીસના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક પ્રમોદ નરવડેએ સમગ્ર મામલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતમાં મૃતકના પિતાની ફરિયાદ પરથી અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ કોલ રેકોર્ડ અને ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે મૃતકની પત્નીના અન્ય વ્યક્તિ સાથે અનૈતિક સંબંધ હતા અને તેના કારણે થતા ઝઘડાઓથી કંટાળીને પત્નીએ જ તેના પ્રેમી તથા અન્ય ઈસમો સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું.

પોલીસે આ મામલે મૃતકની પત્ની, તેનો પ્રેમી, કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ એક કિશોર અને અન્ય એક આરોપી એમ કુલ ચાર લોકોની અટકાયત કરી લીધી છે. હાલ પોલીસે તમામ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.

