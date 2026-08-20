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તાપી: ઉચ્છલના 15 ગામોમાંથી ઉઠ્યો વિરોધનો સૂર, ગ્રીન GIDC પ્રોજેક્ટ રદ કરવાની માંગ કરાઈ

લોકોનું કહેવું છે કે, ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી ખેતીની જમીન સાથે સ્થાનિક પર્યાવરણને નુકસાન થવાની અને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઊભી થશે

લોકોનું કહેવું છે કે, ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી ખેતીની જમીન સાથે સ્થાનિક પર્યાવરણને નુકસાન થવાની અને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઊભી થશે
લોકોનું કહેવું છે કે, ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી ખેતીની જમીન સાથે સ્થાનિક પર્યાવરણને નુકસાન થવાની અને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઊભી થશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 9:42 PM IST

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તાપી: વ્યારા ખાતે આજે સંભવિત ગ્રીન GIDC પ્રોજેક્ટના વિરોધમાં મોટી સંખ્યામાં નારાણપુરના ગ્રામજનો એકઠા થયા હતા. ઉચ્છલ તાલુકાના નારણપુર સહિત આસપાસના 15 જેટલા ગામોમાંથી અંદાજિત 1200થી વધુ લોકો વ્યારા પહોંચ્યા હતા. ગ્રામજનોએ જનક નાકાથી રેલી સ્વરૂપે નીકળી સેવાસદન ખાતે પહોંચ્યા હતા. ‘ગ્રીન GIDC રદ કરો’ અને ‘જમીન નહીં આપીએ’ જેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે ગ્રામજનોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, તેમના વિસ્તારમાં ગ્રીન GIDC પ્રોજેક્ટ માટે જમીન ફાળવવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે. પરંતુ જે વિસ્તારમાં આ પ્રોજેક્ટ આવવાનો છે, તેની આસપાસ અનેક ગામો, શાળાઓ અને ખેતીની જમીનો આવેલી છે. ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી ખેતીની જમીન સાથે સ્થાનિક પર્યાવરણને નુકસાન થવાની અને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઊભી થવાની ભીતિ ગ્રામજનોએ વ્યક્ત કરી છે.

લોકોનું કહેવું છે કે, ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી ખેતીની જમીન સાથે સ્થાનિક પર્યાવરણને નુકસાન થવાની અને પ્રદૂષણની સમસ્યા ઊભી થશે (ETV Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારના લોકોનો મુખ્ય આધાર ખેતી પર રહેલો છે. વર્ષોથી જે જમીન પર ખેતી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં આવે છે, તે જમીન જો ગ્રીન GIDC માટે લેવામાં આવે તો ખેડૂતો અને સ્થાનિક ગ્રામજનોને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ GIDC પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા બાદ હવા, પાણી અને જમીનના પ્રદૂષણની અસર આસપાસના ગામો પર પડી શકે તેવી આશંકા પણ ગ્રામજનોમાં જોવા મળી રહી છે.

આ મુદ્દાને લઈને આજે 1200થી વધુ ગ્રામજનો એકસાથે વ્યારા પહોંચ્યા હતા. જનક નાકાથી શરૂ થયેલી રેલી સેવાસદન ખાતે પહોંચી હતી, જ્યાં ગ્રામજનોએ ગ્રીન GIDC વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગ્રામજનોના અગ્રણીઓ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ગ્રીન GIDC પ્રોજેક્ટ રદ કરવાની તેમજ જમીન ફાળવણીની પ્રક્રિયા અટકાવવાની માંગ કરી હતી.

ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે વિકાસના નામે ખેતીની જમીન, ગામડાં અને પર્યાવરણ સાથે ચેડા ન થાય અને સ્થાનિક લોકોના હિતને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. હવે ગ્રામજનોની રજૂઆત બાદ સરકાર અને તંત્ર દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર છે. ઉચ્છલ તાલુકામાં ગ્રીન GIDCને લઈને ઉઠેલો વિરોધ આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે સરકાર ગ્રામજનોની માંગ સ્વીકારે છે, તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

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