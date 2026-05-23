તાપીની ઉકાઇ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ જોતા રહી ગયું અને કોંગ્રેસ-AAPએ ગઠબંધન કરીને સત્તા મેળવી લીધી
તાપી જિલ્લામાં આવેલ 8 તાલુકા પંચાયત ખાતે આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં 6માં ભાજપ અને 2 પર કોંગ્રેસે કબ્જો કર્યો હતો.
Published : May 23, 2026 at 6:20 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લામાં યોજાયેલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્ણ થતા આજે વિવિધ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં જિલ્લામાં આવેલ 8 તાલુકા પંચાયત પૈકી 6 પર ભાજપ અને 2 તાલુકા પંચાયત પર કોંગ્રેસે કબજો કર્યો છે. જેમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે વ્યારા તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસે કબ્જે કરી હતી.
તાપી જિલ્લામાં આવેલ 8 તાલુકા પંચાયત ખાતે આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ ભાજપે વાલોડ, ડોલવણ, ઉચ્છલ, નિઝર અને કુકરમુંડા તાલુકા પંચાયતમાં સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી હતી. જેને લઈ આજે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. જ્યારે સોનગઢ તાલુકા પંચાયતમાં ટાઈ થતા આજે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો એક સભ્ય ગેરહાજર રહેતા ભાજપે સત્તા હાંસલ કરી હતી. જ્યારે નવરચિત ઉકાઇ તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસ અને આપ પાર્ટીએ ગઠબંધન કરતા કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને આપના ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતાં.
સમગ્ર જિલ્લામાં હાલ 6 તાલુકા પંચાયત પર ભાજપે કબજો કર્યો છે. પરંતુ વ્યારા પંચાયતના ત્રણ સભ્યોને પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો હતો. જેમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને પોલીસની ભૂમિકા પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ વિપક્ષના નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરી પોલીસ મથકે પહોંચી જતા તેમના સભ્યોને વ્યારા પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ કોંગ્રેસે સત્તા હાંસલ કરી છે. જેમાં વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાએ આરોપ લગાવ્યા હતા કે, કોંગ્રેસના ત્રણ સભ્યોને સુરત ગ્રામીણ પોલીસે અટકાવી યેનકેન પ્રકારે હેરાન કર્યા હતા. બાદમાં ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને સુરતના SP સહિતના અધિકારીઓ સાથે વાત કરી તેમની કારમાં ત્રણેય સભ્યોને વ્યારા લઈ આવ્યા બાદ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ ભાજપના પ્રભારીને આ મામલે પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસની આ જૂની પધ્ધતિ છે અમે આવા કાવાદાવામાં માનતા નથી.
