તાપીનું ઉભદ ગામ ભયમુક્ત બન્યું, કદાવર દીપડો પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ
ઉભદ ગામે દીપડો દેખાતા ગામ લોકો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.
Published : November 15, 2025 at 6:22 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા તાલુકાના ઉભાડ ગામે કદાવર દીપડો પાંજરે પુરાતા આજુ-બાજુ વિસ્તારના લોકોએ રાહતના શ્વાસ લીધા છે. જંગલમાંથી શિકારની શોધમાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં અવાર નવાર દીપડાઓ દેખતા હોવાની ઘટના સામે આવતી હોય છે. ત્યારે ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતો માટે એક આફત સમાન કિસ્સો બનતો હોય છે. એવામાં દીપડો પાંજરે પુરાતા ગામના લોકોની આફત ટળી છે.
ઉભદ ગામે દીપડો દેખાતા ગામ લોકો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે વન વિભાગ દ્વારા પાંજરું મૂકવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને સમગ્ર ઉભદ ગામ અને તેની આજુ બાજુમાં ગામમાં લોકોમાં ખૌફનો માહોલ હતો. લોકો પોતાના ખેતરોમાં જવા માટે ડરતા હતા. અંદાજિત 5 વર્ષનો કદાવર દીપડો પાંજરે પુરાતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
તાપી જિલ્લામાં અવાર નવાર દીપડાઓ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં શિકારની શોધમાં આવી જવાની ઘટના બનતી હોય છે. ત્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ખેતરમાં કામ કરતા લોકો પર અને પશુઓ પર અગાઉના સમયમાં દીપડાઓ દ્વારા હુમલાઓ પણ કરવામાં આવ્યા છે અને તેનું ખેડૂતોને ભારે નુકશાન ભોગવવું પડતું હતું.
દીપડો પાંજરે પુરાતા ખાસ કરીને ખેડૂતો અને પશુપાલકોને હવે પોતાની મહેનતના પાક અને ગામના પશુધન અંગે મોટી હદ સુધી રાહત મળી છે. ગામના લોકો મુજબ દીપડાની ચહલ પહલને કારણે બાળકો અને મહિલાઓ પણ ઘર બહાર નીકળતાં ડરતાં હતાં, પરંતુ હવે બધાના ચહેરા પર સંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 5 વર્ષનો કદાવર દીપડો પાંજરે પુરાતા બનાવની જાણ વન વિભાગને થતા પાંજરાનો કબજો મેળવી ઊંડાણના જંગલમાં કદાવર દીપડાને મુક્ત કરવાની તજવીજ વન વિભાગ ધરવામાં આવી હતી.
