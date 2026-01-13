ETV Bharat / state

તાપી: માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓને વ્યારા વન વિભાગે સુરક્ષિત રીતે માતા સુધી પહોંચાડ્યા

વ્યારા તાલુકાના નાનીચીખલી ગામેથી ગત બીજી જાન્યુઆરીના રોજ દીપડીના બે નાનકડા બચ્ચાઓ જોવા મળ્યા હતા.

માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન
માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 10:13 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારા વન વિભાગે ફરી એકવાર માનવતા, સંવેદનશીલતા અને જવાબદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે નાનકડા બચ્ચાઓને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કરી સંપૂર્ણ સારવાર બાદ તેમની માતા સાથે સફળ રીતે મિલન કરાવ્યું છે. વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે માનવીય અભિગમ જોડીને કરાયેલી આ કામગીરી હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં પ્રશંસાનો વિષય બની છે.

વ્યારા તાલુકાના નાનીચીખલી ગામેથી ગત બીજી જાન્યુઆરીના રોજ દીપડીના બે નાનકડા બચ્ચાઓ જોવા મળ્યા હતા. આશરે દોઢ માસની ઉંમર ધરાવતા આ બચ્ચાઓ અજાણ કારણોસર તેમની માતાથી વિખૂટા પડી ગયા હતા. ગ્રામજનોને બચ્ચાઓ પર કોઈ જોખમ ન આવી જાય તે માટે તરત જ વ્યારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાની સાથે જ વ્યારા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગની ટીમે બચ્ચાઓને કાળજીપૂર્વક પોતાના કબ્જામાં લઈ સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કર્યા હતા. રેસ્ક્યૂ બાદ બચ્ચાઓને તરત જ વેટરનરી ડોક્ટર પાસે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં બંને બચ્ચાઓનું સંપૂર્ણ આરોગ્ય ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. ચેકઅપ દરમિયાન બચ્ચાઓ સ્વસ્થ હોવાનું જણાતા વન વિભાગે આગળની કાર્યવાહી માટે યોજના તૈયાર કરી હતી.

માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન
માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગે દીપડીના બચ્ચાઓને તેમની માતા સાથે ફરી મિલન કરાવવાનો માનવતાપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હતો. જે સ્થળેથી બચ્ચાઓ મળી આવ્યા હતા, તે જ વિસ્તારમાં એક પ્લાસ્ટિકના કેરેટમાં બંને બચ્ચાઓને સુરક્ષિત રીતે મૂકવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે આસપાસ કોઈ માનવ દખલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી હતી. દીપડીની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે ત્યાં ટ્રેપ કેમેરા પણ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.

માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન
માતાથી વિખૂટા પડેલા દીપડીના બે બચ્ચાઓનું મિલન (ETV Bharat Gujarat)

થોડા સમય બાદ દીપડી તે સ્થળે આવી પહોંચી હતી અને પોતાના બે બચ્ચાઓને ઓળખીને તેમને સાથે લઈ ગઈ હતી. માતા અને બચ્ચાઓનું આ હૃદયસ્પર્શી મિલન કેમેરામાં કેદ થયું હતું. આ દ્રશ્યો જોતા સૌ કોઈ ભાવુક બની ગયા હતા. વન વિભાગની સમયસૂચક કામગીરી અને સંવેદનશીલ અભિગમને કારણે દીપડીના બચ્ચાઓને ફરી એકવાર તેમની માતાનો સહારો મળ્યો છે. વ્યારા વન વિભાગની આ કામગીરી વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ છે જ્યાં તકેદારી સમયસૂચકતા અને માનવતાથી જીવ બચાવવાનું કામ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું છે.

LEOPARD CUBS
TAPI FOREST DEPARTMENT
TAPI LEOPARD CUBS
LEOPARD CUBS REUNITED WITH MOTHER
LEOPARD CUBS REUNITED WITH MOTHER

