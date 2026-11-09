તાપીઃ ઉમરકચ્છ ગામે દીપડાના હુમલામાં વૃદ્ધાનું કરુણ મોત, ઘરના ઓટલે સુઈ રહ્યા હતા ને અચાનક દીપડો ત્રાટક્યો
ઉમરકચ્છ ગામે રાત્રિના સમયે ઓટલા પર સૂઈ રહેલી 58 વર્ષીય વૃદ્ધા પર દીપડાએ હુમલો કરતાં તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.
Published : November 9, 2026 at 1:50 PM IST
તાપી: જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાં દીપડાના હુમલાની એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ઉમરકચ્છ ગામે રાત્રિના સમયે ઓટલા પર સૂઈ રહેલી 58 વર્ષીય વૃદ્ધા પર દીપડાએ હુમલો કરતાં તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. બનાવની જાણ થતાં જ વનવિભાગ અને પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તો બીજી તરફ દીપડાને પકડવા માટે વનવિભાગ દ્વારા અલગ અલગ સ્થળોએ પાંચથી વધુ પાંજરાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે.
તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના ઉમરકચ્છ ગામના ડુંગરી ફળિયામાં મોડી રાત્રે દીપડાના હુમલાની આ ઘટના બની છે. ઉમરકચ્છ ગામમાં રહેતાં કિર્તાબેન ચૌધરી નામનાં 58 વર્ષીય વૃદ્ધા રાત્રિના સમયે પોતાના ઘરના ઓટલા પર સૂઈ રહ્યાં હતાં. દરમિયાન રાત્રિના અંધકારમાં અચાનક દીપડાએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. દીપડાના હુમલામાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતાં વૃદ્ધાનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનો અને સ્થાનિકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વનવિભાગ અને પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી કાયદેસરની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી અર્થે ડોલવણ લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ ઘટનાને પગલે વનવિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે. દીપડાની અવરજવર રહેતી હોવાની શક્યતાવાળા અલગ અલગ સ્થળોએ પાંચથી વધુ પાંજરાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં છે. જેથી દીપડાને વહેલી તકે પકડી શકાય.
આ ઉપરાંત મૃતક વૃદ્ધાના પરિવારને વનવિભાગ દ્વારા મળવાપાત્ર આર્થિક સહાયની પ્રક્રિયા પણ તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે રહેણાક વિસ્તારમાં દીપડાના હુમલામાં વૃદ્ધાનું મોત થતાં ઉમરકચ્છ સહિત આસપાસના ગામોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ત્યારે વનવિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે હાથ ધરાયેલી કામગીરી પર સ્થાનિકોની નજર ટકેલી છે.
વ્યારા રેન્જના ફોરેસ્ટ ઓફિસર અનિરુદ્ધ સંઘાણીનો સંપર્ક કરતા તેમણે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઉંમરકચ્છ ગામ ખાતે મોડી રાત્રિએ આ ઘટના બની હતી, વૃદ્ધ જ્યારે પોતાના ઘરના ઓટલા પર સૂતા હતા, ત્યારે દીપડા દ્વારા તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અને તેમાં તેમનું મોત નીપજ્યું છે. બનાવને લઈને કાયદેસરની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અને દીપડાને પકડવા માટે પાંચ જેટલા પાંજરા અલગ અલગ વિસ્તારમાં મૂકી દેવાયા છે. અને પરિવારને મળતી સહાય માટેના પણ તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
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