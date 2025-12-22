ETV Bharat / state

તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ

સુગર ફરી રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે તો સ્થાનિક ખેડૂતોને તેનો સીધો લાભ મળી શકે એમ છે.

તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: તાપી જીલ્લાના ખેડૂતોની જીવાદોરી ગણાતી વ્યારા સુગર ખાતે ચાલુ સિઝનમાં પિલાણ કાર્ય શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. સ્થાનિક રાજકારણના ભોગે વર્ષોથી બંધ પડેલી વ્યારા સુગર ગત વર્ષથી ફરી શરૂ થઈ હતી અને આ વર્ષે પણ ચાલુ સિઝનમાં સારા પિલાણની આશા સાથે ફરી શરૂ થઈ છે. સુગર ફરી રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે તો સ્થાનિક ખેડૂતોને તેનો સીધો લાભ મળી શકે એમ છે.

ઉકાઈ પ્રદેશ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી એટલે વ્યારા સુગર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ સુગર રાજકારણના ભોગે બંધ પડી હતી, પરંતુ ગત વર્ષથી આ સુગર મિલમાં ફરી પિલાણની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે સ્થાનિક ખેડૂતોમાં પણ એક આશાનું કિરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જે તે સમયે આ સુગર કાર્યરત હતી ત્યારે તાપી જિલ્લાના સ્થાનિક ખેડૂતોને શેરડીના પોષણક્ષમ ભાવો પણ મળી રહ્યા હતા. અહીંના ખેડૂતોને અન્ય સુગરોમાં શેરડી મોકલવાની નોબત પણ નહતી આવતી. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી રાજકીય નેતાઓના પાપે આ સુગર બંધ અવસ્થામાં હતી, પરંતુ ગત વર્ષની સુગર ફરી કાર્યરત થતા સ્થાનિક ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, આ સુગર રાબેતા મુજબ ફરી કાર્યરત રહે તો સ્થાનિક ખેડૂતોને આ સુગરથી સીધો લાભ મળી શકે એમ છે. કારણકે આ સુગર બંધ થવાથી અહીંના ખેડૂતો શેરડીનો પાક એજન્ટો થ્રુ અથવા ગોળના કોલાઓમાં ઓછા ભાવે શેરડી પાક આપવા મજબૂર હતા. જેને પગલે સ્થાનિક ખેડૂતોને શેરડીનો જે પોષણક્ષમ ભાવ મળવો જોઈતો હતો એ મળતો નહતો. ત્યારે ગત વર્ષથી ફરી શરૂ થયેલ આ સુગર રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે તેવી સ્થાનિક ખેડૂતોની માંગ છે.

તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)

ગત વર્ષથી ફરી શરૂ થયેલ આ સુગરમાં હાલ સ્થાનિક ખેડૂતો તો શેરડી આપી રહ્યા છે પરંતુ અમુક દલાલ એજન્ટો દ્વારા અહીંની શેરડીનો પાક કમિશન લઈને જિલ્લા બહાર અન્ય સુગરોમાં આપી રહ્યા છે. સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટરોની પણ અન્ય ખેડૂતોને અપીલ છે કે, એજન્ટો થ્રુ જીલ્લા બહારની સુગરોમાં શેરડી આપવાને બદલે વ્યારા સુગરમાં જ સીધો શેરડીનો પાક આપવામાં આવે તો તેમને શેરડીના પાકનો યોગ્ય ભાવ પણ મળી રહેશે.

તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ
તાપી: વ્યારા સુગરમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ, સ્થાનિક ખેડૂતોને મળશે સીધો લાભ (ETV Bharat Gujarat)

તાપી જિલ્લાની એકમાત્ર અને સ્થાનિક ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન વ્યારા સુગર હંમેશા રાજકારણનો ભોગ બનતી આવી છે, જેનું સીધું નુકસાન અહીંના સ્થાનિકો ખેડૂતોને થયું હતું. હવે સ્થાનિક ખેડૂતો તો વ્યારા સુગરમાં શેરડીનો પાક આપવા માટે તૈયાર જ છે પરંતુ એમનું એમ જ કહેવું છે કે ફરી આ સુગર રાજકારણનો ભોગ નહીં બને તો તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો માટે આ સુગર ખરેખર આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TAPI VYARA SUGAR MILL
BENEFITING LOCAL FARMERS
SUGARCANE CRUSHING BEGINS
SUGARCANE CRUSHING VYARA SUGAR
VYARA SUGAR MILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.