તાપી: સોશિયલ મીડિયાની લડાઈ પથ્થરમારા સુધી પહોંચી, પોલીસે તોફાની તત્વોનું સરઘસ કાઢ્યું
સોનગઢમાં નવરાત્રિ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી અભદ્ર ટિપ્પણી બાદ બે જૂથો વચ્ચે તણાવ સર્જાયો હતો
Published : October 21, 2026 at 9:48 PM IST
તાપી: સોનગઢમાં નવરાત્રિ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી અભદ્ર ટિપ્પણી બાદ બે જૂથો વચ્ચે તણાવ સર્જાયો હતો અને પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી. આ મામલે તપાસ દરમિયાન પોલીસે કાર્યવાહી કરીને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસે 9 આરોપીઓનું નગરમાં સરઘસ કાઢ્યું હતું. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આરોપીઓને દોરડાથી બાંધીને ચાલતા ચાલતા ઘટનાસ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન સોનગઢ પોલીસ મથકના અધિકારીઓ સહિત પોલીસ જવાનો જોડાયા હતા.
પથ્થરમારાના બનાવમાં વસીમ નાસીર શેખ, ફરહાન નઈમ મન્સૂરી, સાહિર અબ્બાસ પઠાણ, જાવેદખાન યુસુફખાન પઠાણ, મુશરફ મુખ્તાર બાગવાન, હમજા અલ્લારખા શેખ, ફરહાન ઉર્ફે આદિલ ઇસ્મિયાક મન્સૂરી, તૌસીફ યુસુફ ખાટીક અને અલ્તાફ કેયુમ મન્સૂરીનાં નામ સામે આવ્યાં છે.
આ મામલે હિન્દુ સંગઠનોમાં પણ રોષનો માહોલ વ્યાપ્યો હતો અને સોનગઢ નગરમાં તંગદિલીનો માહોલ છવાયો હતો. સોનગઢમાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે પોલીસ દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે પોલીસની વધુ તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
આ મામલે જેના ઘર પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો તે પીડિત ગૌરવ ચૌધરી એ જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયામાં નવરાત્રિને લગતી પોસ્ટ કરવામાં આવી જેમાં હિન્દુ સમાજની લાગણી દુભાય તેવી કોમેન્ટ કરવામાં આવી હતી જેનો વળતો જવાબ કોમેન્ટમાં આપતા ઉશ્કેરાયેલા લોકો ધ્વારા મારા ઘર પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને મારા હાથ-પગ તોડી નાખવાની ધમકી આપી હતી. બાદમાં મેં પોલીસમાં ફરિયાદ કરતા તેમના દ્વારા એક્શન લેવામાં આવી મને બચાવવામાં આવ્યો હતો.
નિઝર ઝોનના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ઈશ્વર પરમારે પ્રતિક્રિયા આપી હતી કે, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કોમેન્ટ કરેલી તેમાં એક જૂથને ખોટું લાગતા ફરિયાદી બકુલભાઈ ચૌધરીના ઘરે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ અમે પથ્થરમારો કરનારા લોકોને પકડી તેમની સામે BNS ની કલમ 109 એટલે કે એટેમ્પ ટુ મર્ડર, છુટા પથ્થર મારવા 125 સહિત રાયટોનિંગ અને bns ની વિવિધ કલમો નોંધી ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે.
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