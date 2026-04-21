તાપી: વ્યારા ખાતે પોસ્ટલ બેલેટ મતદાન પ્રક્રિયા યોજાઈ, કર્મચારીઓએ કર્યો મતાધિકારનો ઉપયોગ
Published : April 21, 2026 at 3:44 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે આજે પોસ્ટલ બેલેટ મતદાન પ્રક્રિયા સુચારૂ રીતે યોજાઈ હતી. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફરજ પર નિમાયેલા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ પોસ્ટલ બેલેટ મારફતે કર્યો હતો.
પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયામાં વિવિધ વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓ, પોલીસ સ્ટાફ, ફાયર ના જવાનો, નગરપાલિકા સ્ટાફ તેમજ અન્ય નિયુક્ત સરકારી અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. મતદાન માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેથી દરેક કર્મચારી સરળતાથી અને નિયમ મુજબ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન શાંતિપૂર્ણ અને વ્યવસ્થિત માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ચૂંટણી અધિકારી અને સહાયક અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર રહી સમગ્ર પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખી રહ્યા હતા. તેમણે મતદાન પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને સુવિધાઓ પૂરી પાડી હતી. સાથે સાથે તમામ નિયમો અને માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.
જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગર પાલિકા જેવી વિવિધ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની અલગ અલગ બેઠકો માટે આ પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફરજ દરમિયાન મતદાનના દિવસે હાજર રહી શકતા ન હોવાને કારણે આવા કર્મચારીઓ માટે પોસ્ટલ બેલેટ મહત્વપૂર્ણ સાધન બની રહે છે. આવનાર 26 તારીખ ના ઇવીએમ મશીન ધ્વારા વોટિંગ થશે અને 28 તારીખે ભાવિ નક્કી થશે ત્યારે વનારા 26 તારીખે સામાન્ય મતદાન પણ શાંતિપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થશે તેવી સંપૂર્ણ તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.
