તાપી પોલીસે ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો, ચિકલીગર ગેંગના 3 ચોરો 21 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયા
ચિકલીગર ગેંગે તેમના ઘરનું તાળું તોડી, સોના-ચાંદીના ઘરેણાં અને રોકડ સહિત કુલ 27 લાખથી વધુની મૂલ્યનો સામાન ચોરી લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા.
Published : October 27, 2025 at 9:58 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લા પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. આ કેસમાં પોલીસે 21 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે ચિકલીગર ગેંગના ત્રણ ચોરોને ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
તાપી જિલ્લાના મુખ્ય મથક વ્યારા ખાતે આવેલી અભિષેક એસ્ટેટ સોસાયટીમાં રહેતા રમેશ જોષી 23 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સામાજિક કાર્ય માટે પોતાના વતન લુણાવાડા ગયા હતા. આ દરમિયાન ચિકલીગર ગેંગે તેમના ઘરનું તાળું તોડી, સોના-ચાંદીના ઘરેણાં અને રોકડ સહિત કુલ 27 લાખથી વધુની મૂલ્યનો સામાન ચોરી લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટના અંગે રમેશ જોષીએ વ્યારા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસે ગુનો નોંધી, સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી. આરોપીઓ બાજુના મકાનમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા. બાજુમાં રહેતા પાડોશીએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરતાં, વ્યારા પોલીસ, જિલ્લા એલસીબી અને પેરોલ ફોર્સની અલગ-અલગ ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી. ગણતરીના દિવસોમાં ચિકલીગર ગેંગના ત્રણ આરોપીઓ - અમરજીત ચિકલીગર, બળવિંદર ચિકલીગર અને પ્રદીપસિંગ ચિકલીગર - પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયા.
કડક પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ ગુનો કબૂલ્યો, અને પોલીસે 21 લાખનો ચોરીનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો. તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આરોપીઓનો ભૂતકાળમાં પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે અને તેઓ વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં અનેક ગુનાઓમાં વોન્ટેડ હતા.
તાપી જિલ્લા પોલીસ વડાએ લોકોને જાગૃતિનું આહ્વાન કરતાં જણાવ્યું કે, બહારગામ જતા પહેલાં કિંમતી સામાન પાડોશીઓને સોંપી દેવો અથવા પોલીસને ઘરમાં રહેલા સામાનની જાણ કરવી. આનાથી પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારીને આવી ઘટનાઓને અટકાવવા પગલાં લઈ શકે.
તાપી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ચોરીનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો અને ચિકલીગર ગેંગને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા. જોકે, જિલ્લામાં ભૂતકાળમાં ચિકલીગર ગેંગ દ્વારા કરાયેલી અન્ય ઘરફોડ ચોરીઓના ભેદ ક્યારે ઉકેલાશે, તે જોવું રહ્યું.
