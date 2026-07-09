તાપી પોલીસે 67 લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતના દારૂ પર બુલડોઝર ફેરવ્યું
પહેલી જાન્યુઆરીથી 31 મે 2026 દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ ઝડપાયેલી લાખો રૂપિયાની દારૂની બોટલો પર બુલડોઝર ફેરવી તેનો સંપૂર્ણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો
Published : July 9, 2026 at 6:59 PM IST
તાપી: જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા આજે દારૂના નાશની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં અલગ અલગ પોલીસ મથકો દ્વારા પ્રોહિબિશનના ગુનાઓમાં જપ્ત કરવામાં આવેલ દારૂનો કાયદેસર રીતે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. પહેલી જાન્યુઆરીથી 31 મે 2026 દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ ઝડપાયેલી લાખો રૂપિયાની દારૂની બોટલો પર આજે બુલડોઝર ફેરવી તેનો સંપૂર્ણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહીનો મુખ્ય હેતુ ગેરકાયદેસર દારૂના વેપાર સામે કડક સંદેશ આપવાનો રહ્યો.
67 લાખથી વધુનો દારૂ નષ્ટ કરાયો
તાપી જિલ્લાના વ્યારા, વાલોડ, ડોલવણ, સોનગઢ, કાકરાપાર તેમજ ઉકાઈ પંથકમાં પહેલી જાન્યુઆરી 2026થી 31 મે 2026 દરમિયાન પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા વિવિધ ગુનાઓમાં પોલીસે મોટી માત્રામાં વિદેશી અને દેશી દારૂ જપ્ત કર્યો હતો. કોર્ટની જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આજે આ જપ્ત કરાયેલા દારૂનો નિયમ મુજબ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. કુલ 67 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના દારૂની બોટલો પર બુલડોઝર ફેરવી તેને નષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર કાર્યવાહી નશાબંધી અને આબકારી વિભાગની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં કરાઈ કાર્યવાહી
આ કાર્યવાહીમાં વ્યારાના એસ.ડી.એમ., ડીવાયએસપી, વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ, પીએસઆઈ તેમજ અન્ય અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સમગ્ર સ્થળે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર ગેરકાયદેસર દારૂના વેપાર અને હેરફેર સામે આવી કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે અને કાયદાનો ભંગ કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કામગીરી દ્વારા જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની સાથે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
તાપીના DySP પ્રમોદ નરવડેએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, જિલ્લામાં આવેલ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનના ગુનામાં જપ્ત કરેલ મુદ્દામાલની વાત કરવામાં આવે તો વ્યારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 5318 દારૂની બોટલ જેની કિંમત 11 લાખ 52 હજાર થી વધુ, વાલોડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 5916 જેની કિંમત 14 લાખ 84 હજાર થી વધુ, ડોલવણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 2611 જેની કિંમત 7 લાખ 13 હજારથી વધુ, સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર માં જિલ્લામાં સૌથી વધુ દારૂ જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે જેમાં 13690 જેની કિંમત 30 લાખ 93 હજાર થી વધુ છે. કાકરાપાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર 50 બોટલ 4 હજાર, ઉકાઇ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી 1562 જેની કિંમત 3 લાખ 93 હજારથી વધુ છે. આમ જિલ્લામાં કુલ 29 હજાર 169 બોટલ જપ્ત કરવામાં આવી હતી જેની કુલ કિંમત 67 લાખ 49 હજાર 833 છે.
આ પણ વાંચો: