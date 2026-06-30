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તાપી: ડોલવણ તાલુકાના નાયબ મામલતદાર પાર્થેશ કટારા 25 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા

ફરિયાદી લાંચ આપવા ઇચ્છતા ન હોવાથી તેમણે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોનો સંપર્ક કરી સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

તાપી: ડોલવણ તાલુકાના નાયબ મામલતદાર પાર્થેશ કટારા 25 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા
તાપી: ડોલવણ તાલુકાના નાયબ મામલતદાર પાર્થેશ કટારા 25 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 9:13 PM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાં લાંચિયા અધિકારી વિરુદ્ધ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોની ટીમની સફળ ટ્રેપ. ડોલવણ મામલતદાર કચેરીમાં ફરજ બજાવતા નાયબ મામલતદાર પાર્થેશકુમાર નારાયણભાઈ કટારા એસીબીની સફળ ટ્રેપમાં રૂપિયા ૨૫ હજારની લાંચ લેતા રંગેહાથે ઝડપાઈ જતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ફરિયાદીએ ડોલવણ તાલુકાના કમલાપોર વિસ્તારમાં આવેલી ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે જરૂરી પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. જમીનને જરાયતમાંથી બાગાયત તરીકે તબદીલ કરવાની કાર્યવાહી માટે ફરિયાદીએ મામલતદાર કચેરીમાં તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરી હતી. આ અરજી પર કાર્યવાહી કરવા અને જમીનના રેકોર્ડમાં જરૂરી એન્ટ્રી કરવા બદલ નાયબ મામલતદાર પાર્થેશકુમાર કટારાએ ફરિયાદી પાસે રૂપિયા ૨૫ હજારની લાંચની માંગણી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ફરિયાદી લાંચ આપવા ઇચ્છતા ન હોવાથી તેમણે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોનો સંપર્ક કરી સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદની પ્રાથમિક ચકાસણી બાદ એસીબી દ્વારા ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. આયોજનબદ્ધ રીતે હાથ ધરાયેલા ટ્રેપ દરમિયાન આરોપી અધિકારીએ ફરિયાદી પાસેથી રૂ. 25 હજારની લાંચની રકમ સ્વીકારી હતી. લાંચ સ્વીકારતાની સાથે જ એસીબીની ટીમે આરોપીને રંગેહાથે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

આ સફળ ટ્રેપની કામગીરી સુરત ગ્રામ્ય એસીબી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.ડી. ધોબીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કામગીરીનું સુપરવિઝન મદદનીશ નિયામક આર.આર. ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે વડોદરા એસીબીના નાયબ નિયામક બળદેવ દેસાઈ (આઈપીએસ)ના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

સરકારી કચેરીઓમાં કામના બહાને લાંચ માંગતા તત્વો સામે એસીબી સતત સક્રિય છે અને આ કાર્યવાહી એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે ભ્રષ્ટાચાર સામે કાયદાનો હાથ લાંબો છે. જો કોઈ સરકારી કર્મચારી કે અધિકારી કામના બદલામાં લાંચની માંગણી કરે તો નાગરિકોએ નિર્ભય બની એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ.

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