તાપી: ભાટપુર ગામની પ્રાથમિક શાળાનો બની રહેલો નવો ઓરડો કે પછી દુર્ઘટનાનો બોમ્બ?
નિમ્ન કક્ષાના બાંધકામની ફરિયાદ ગ્રામજનો દ્વારા કરાય અને શાળાના મકાનનું કામ અટકાવ્યું હતું.
Published : December 25, 2025 at 5:32 PM IST
તાપી: ‘સૌ ભણે, સૌ આગળ વધે’ પણ પ્રાથમિક કક્ષાનું ભણતર જ ભયના ઓછાયા હેઠળ ચાલતું હોય તો દેશના ભવિષ્ય સમા બાળકોનું શું? આવું જ કંઈક તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકામાં બનતી એક શાળાના મકાનના બાંધકામ હેઠળ જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં નિમ્ન કક્ષાના બાંધકામની ફરિયાદ ગ્રામજનો દ્વારા કરાય અને શાળાના મકાનનું કામ અટકાવ્યું હતું.
તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના ભાટપુર ગામે આવેલ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1 થી 5 ના વિધાર્થીઓ માટે નવા મકાનનું બાંધકામ હાલ ચાલી રહ્યું છે. લાખોના ખર્ચે બનનાર આ મકાનના પાયાની ગુણવત્તા જ એકદમ તકલાદી હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે. નાના બાળકો પણ બે ચાર દિવસ પહેલા ચણતર કરેલ ઇંટો સહેલાઈથી કાઢી શકે તેવું નિમ્ન કક્ષાનું બાંધકામ થયું હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે. જેને પગલે આગામી દિવસોમાં જ્યારે તેમના બાળકો આ શાળાના મકાનમાં ભણશે તો ચોક્કસ કોઈ અકસ્માત થવાની સંભાવના હોવાને લઈ ગ્રામજનોએ પાયાનું બાંધકામ જ અટકાવ્યું અને એ વાતની લેખિત ફરિયાદ જિલ્લા કલેક્ટરને કરી છે.
નિમ્ન કક્ષાના શાળાના મકાન અંગે ગ્રામજનોએ ફરિયાદ કરતા તુરંત જવાબદાર વિભાગના ઈજનેરની ટીમ ભાટપુર ગામે દોડી ગઈ હતી અને સ્થળ તપાસ કરી હતી. તેમનું કહેવું છે કે, બે દિવસ પહેલાજ બાંધકામ થયું હોય અને તે પાકું થયું ન હોય, જેથી કદાચ મટીરીયલ ઇટ ઉખડતી હોય, તેવું જવાબદાર અધિકારીએ જણાવી ઝીણવટભરી તપાસ કરીને જો બાંધકામમાં કોઈ ક્ષતિ જણાશે તો બાંધકામ કોન્ટ્રાકટર વિરુધ્ધ કાર્યવાહી કરવાની વાતો કરી હતી. બીજી તરફ તેમણે સમગ્ર દોષનો ટોપલો કારીગરોની નિષ્કાળજીને કારણે થઈ હોવાની વાતો પણ મીડિયાને કરી એજન્સીને બચાવવાની કોશિશ કરાતી હોય તેવું જવાબદાર અધિકારીની વાતો પરથી લાગી રહ્યું હતું.
સરકારી બાબુઓ અને એજેન્સીઓના મેળાપીપણામાં ચાલી રહેલા શાળાના મકાન અંગે કેવી તલસ્પરશી તપાસ થાય છે એ તો આગામી દિવસોમાં જોવાનું રહ્યું, પરંતુ આજ એજન્સીએ અગાઉ બનાવેલ આવા મકાનોની પણ યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ, નહિતર ભૂતકાળમાં ટીચકપુરા શાળાની હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગના મકાન ધરાશાઈમાં અગિયાર માસૂમ વિધાર્થીઓના જીવ ગયા હતા, તેવું પુનઃ ન થાય તેની કાળજી ગ્રામજનો એ જ નહીં પરંતુ જવાબદાર અધિકારીઓ અને આ વિસ્તારના નેતાઓએ પણ રાખવાની જરૂર જણાઈ રહી છે.
