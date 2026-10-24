તાપી: મિલકત વિવાદમાં પુત્રને જીવન ટૂંકાવવા માટે દુષ્પ્રેરિત કર્યાનો માતાનો આક્ષેપ, 5 સામે ફરિયાદ
આત્યંતિક પગલું ભરતા પહેલા યુવકે એક ઓડિયો-વિડિયો રેકોર્ડિંગમાં કેટલાક લોકો પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા
Published : October 24, 2026 at 2:09 PM IST
તાપી: સોનગઢમાં દીપક નાયર નામના યુવકની જીવન ટૂંકાવવાની ઘટના બાદ નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. આત્યંતિક પગલું ભરતા પહેલા યુવકે એક ઓડિયો-વિડિયો રેકોર્ડિંગમાં કેટલાક લોકો પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા જે સોનગઢના એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવ્યો હોવાની અને ત્યારબાદ વાયરલ થયો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ઓડિયોમાં યુવકે ઘરની જમીનના મુદ્દે કેટલાક લોકો દ્વારા તેને અને તેના પરિવારને ટોર્ચર કરવામાં આવતો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. ઓડિયો વાયરલ થતાં પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. મૃતકની માતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી પાંચ લોકો સામે તપાસ હાથ ધરી છે.
જીવન ટૂંકાવતા પહેલાં યુવકે રેકોર્ડ કરેલા ઓડિયોમાં સ્થાનિક મુસ્લિમ આગેવાન સલીમ મુલ્લાં, વસીમ સલીમ મુલ્લાં, રિયાઝ શેખ, ઈમ્તિયાઝ શેખ અને બિપિન ગામીત સહિત પાંચ લોકો સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતકના જણાવ્યા મુજબ, ઘરની જમીનના મુદ્દે સ્થાનિકો અને આસપાસના કેટલાક લોકો દ્વારા તેને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. આ અંગે તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ નક્કર કાર્યવાહી થઈ ન હોવાનો ઉલ્લેખ પણ વાયરલ ઓડિયોમાં કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. યુવકનો ઓડિયો વાયરલ થતાં પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. મૃતકની માતા રાધાબેન નાયરની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 108 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીઓને રાઉન્ડઅપ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જોકે, વાયરલ ઓડિયોમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોની સત્યતા અને ઘટનામાં સંડોવાયેલા લોકોની ભૂમિકા અંગે પોલીસ તપાસ બાદ જ વધુ સ્પષ્ટતા થશે. હાલ પોલીસે આરોપીઓને રાઉન્ડઅપ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
દીપક નાયર દ્વારા રાત્રે ત્રણ વાગ્યાના અરસામાં અલગ અલગ વિડિયો-ઓડિયો બનાવી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સૌપ્રથમ દીપકે તેના બનેવી પર આ વિડિઓ મોકલ્યા હતા. ઘરનો એકનો એક દીકરો ચાલ્યો જતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને સમગ્ર સોનગઢ નગરમાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. મહત્વનું છે કે અંદાજે છ મહિના પહેલા જ દીપક નાય ને ત્યાં જમીન બાબતની લડતમાં હિંદુ આગેવાન પ્રવીણ તોગડિયા પણ મૃતકના ઘરે આવી ચૂક્યા હતા.
પોલીસે નોંધેલ ફરિયાદમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ- 108, 54 મુજબ ફરિયાદીના સસરાની સોનગઢ મુસ્લિમ ફળિયામાં અવેલ સીટી સર્વે નં.1226 વાળી મિલકત જેમાં ફરિયાદી રહેતા આવેલ છે તે મિલકત પડાવવા માટે આ કામના આરોપીઓ સલીમ મુલ્લા, તેનો છોકરો વસીમ ઉર્ફે દાદુ, રિયાઝ શેખ, ઇમ્તિયાઝ શેખે ફરિયાદીના મૃત્યુ પામનાર દિકરા દિપક ગોવિંદભાઇ નાયરને જીવતા સળગાવી દેવાની ધમકી આપી તેમજ ફરિયાદીના સસરાની બીજી પત્નીના પરિવારના સભ્ય બિપીનભાઈ રતનભાઈ ગામીત અગાઉ ફરિયાદીની મિલકતમાંથી ભાગ પડાવવા માટે ફરિયાદીના ઘરે મિલકતના કાગળો માંગવા માટે આવ્યા હતા. આ લોકો મારફતે પણ આ બિપીનભાઇ રતનભાઇ ગામીત ફરિયાદીના દિકરા પર મિલકતના ભાગલા પડાવવા માટે દબાણ કરાવી એકબીજાની મદદગારી કરી ફરિયાદીના દિકરાને મરવા માટે દુત્પ્રેરિત કરતાં ફરિયાદીના દિકરાએ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. પોલીસે આ મામલે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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