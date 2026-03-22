વિશ્વ જળ દિવસ નિમિતે જાણો તાપીના ઉકાઇ ડેમ વિશેની રોચક કહાની
170 ગામના બલિદાનથી ઊભો થયેલો એશિયાનો સૌથી લાંબો માટીયાર બંધ વાળો તાપી નદીનો ઉકાઈ ડેમ ખેડૂતોને ત્રણ પાક અને માછીમારોને રોજગારનો આધારસ્તભં છે.
Published : March 22, 2026 at 1:28 PM IST
તાપી: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતી તાપી નદી પર બનેલો ઉકાઈ ડેમ આજે પણ રાજ્યની મહત્વપૂર્ણ બહુહેતુક જળ યોજના તરીકે ઓળખાય છે. 1972માં તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીએ આ ડેમનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. અડધી સદીથી વધુ સમય વીત્યા બાદ પણ આ ડેમ દક્ષિણ ગુજરાતના કૃષિ, પાણી અને વીજ ઉત્પાદનમાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યો છે.
ઉકાઈ ડેમ તાપી નદી પર બનાવવામાં આવેલ બહુહેતુક યોજના છે. તેના મુખ્ય હેતુઓમાં સિંચાઈ, જળવિદ્યુત ઉત્પાદન, પૂર નિયંત્રણ અને પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધિનો સમાવેશ થાય છે. આ જળાશય અંદાજે 7,414 મિલિયન ઘન મીટર પાણી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
ડેમના પાણીથી સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચ જિલ્લાની આશરે 3.79 લાખ હેક્ટર જમીન સિંચાઈ હેઠળ આવે છે. ડેમ પરથી આશરે 300 મેગાવોટ જળવિદ્યુત ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે સરેરાશ 700 થી 1000 મિલિયન યુનિટ વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે, જે રાજ્યના વીજ પુરવઠામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે.
ડેમની કુલ લંબાઈ લગભગ 4926 મીટરથી વધુ છે, જેમાં મોટો ભાગ માટીયાર બંધનો છે. આ એશિયાના સૌથી લાંબા માટીયાર બંધોમાંનો એક ગણાય છે. પૂર નિયંત્રણ માટે ડેમમાં કુલ 22 દરવાજા બનાવવામાં આવ્યા છે. આ દરવાજા દ્વારા તાપી નદીના પાણીનાં પ્રવાહને નિયંત્રિત કરી સુરત સહિતના વિસ્તારોને પૂરથી બચાવવામાં મદદ મળે છે. ડેમમાંથી નીકળતી નહેરોની કુલ લંબાઈ આશરે 4550 કિલોમીટર છે, જે દક્ષિણ ગુજરાતને હરિયાળું બનાવે છે.
ડેમના નિર્માણ સમયે લગભગ 170 ગામો ડૂબાણમાં ગયા હતા અને લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડ્યું હતું. કેટલાક ગામોના બલિદાન સાથે ઊભેલો ઉકાઈ ડેમ આજે દક્ષિણ ગુજરાતના વિકાસનો આધારસ્તંભ બની ગયો છે.
ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં સરકારની યોજના થકી ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે પણ સહાય કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક લોકો માછીમારી કરીને પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. સિંચાઈનું પાણી ગામે ગામ પહોંચતા ખેડૂતો હવે આશરે ત્રણ જેટલા પાકો લઈ રહ્યા છે અને આર્થિક રીતે પગભર બની રહ્યા છે.
આ બહુહેતુક યોજના દક્ષિણ ગુજરાતના વિકાસમાં મોટો ફાળો આપી રહી છે. આઝાદી બાદ ગુજરાતના ઉદ્યોગોને પણ ડેમ દ્વારા વેગ મળ્યો છે. વીજ ઉત્પાદનથી ગુજરાતમાં વીજ પુરવઠામાં મજબૂતી આવી અને ખેડૂતો પગભર થતા લોકો ઉકાઈ ડેમ તાપી જિલ્લામાં હોવાનો ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: