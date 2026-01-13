તાપી: LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડે ખાનગી કારમાંથી 7 લાખનો દારૂ ઝડપ્યો, 2 આરોપીઓ ફરાર

ETV Bharat / state

પોલીસે કાર ચાલક અને સાથે રહેલા ક્લીનરને ઓળખી તેમને રોકવા માટે પ્રયાસ કર્યો પરંતુ બંને આરોપીઓ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં નાસી છૂટ્યા હતા.

Published : January 13, 2026 at 12:39 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર વિદેશી દારૂની હેરાફેરી સામે તાપી પોલીસે સપાટો બોલાવ્યો છે. તાપી એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડની સંયુક્ત ટીમે સોનગઢ તાલુકા વિસ્તારમાંથી વિદેશી દારૂ ભરેલી XUV 500 ફોર વ્હીલ કાર ઝડપી લઈને લાખો રૂપિયાનું વિદેશી દારૂ જપ્ત કર્યું છે.

પોલીસને ખાનગી બાતમીદાર પાસેથી ચોક્કસ માહિતી મળી હતી કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના લક્કડકોટ વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી દારૂ ભરી એક XUV 500 ફોર વ્હીલ કાર સોનગઢ તાલુકાના સાતકાશી ગામ મારફતે ઉમરપાડા તરફ જંગલના કાચા રસ્તા પરથી પસાર થવાની છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે સાતકાશી વિસ્તાર આસપાસ વોચ અને પેટ્રોલિંગ ગોઠવ્યું હતું. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન સાતકાશી ગામ તરફથી આવતી સિલ્વર કલરની મહેન્દ્રા કંપનીની XUV 500 કાર નં. GJ-06-HD-4391 નજરે પડતા પોલીસે તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ કાર ચાલકે પોલીસને જોઈ ગાડી થોડે દૂર ઉભી રાખી કારમાંથી ઉતરી નાસી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

પોલીસે કાર ચાલક અને સાથે રહેલા ક્લીનરને ઓળખી તેમને રોકવા માટે પ્રયાસ કર્યો પરંતુ બંને આરોપીઓ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાં નાસી છૂટ્યા હતા. આરોપીઓ નાસી ગયા બાદ પોલીસે કારની વિગતવાર તપાસ કરતા તેમાં વિદેશી દારૂની કુલ 2328 નાની મોટી બોટલો મળી આવી હતી.

ઝડપાયેલા વિદેશી દારૂની અંદાજિત કિંમત 7,13,856 છે જ્યારે ઉપયોગમાં લેવાયેલી XUV 500 ફોર વ્હીલ કારની કિંમત 5,00,000 આંકવામાં આવી છે. આ રીતે પોલીસે કુલ 12,13,856 નો મુદ્દામાલ કાયદેસર રીતે કબ્જે કર્યો છે. નાસી ગયેલા આરોપીઓમાં XUV 500 કારનો ચાલક રમાન ઉર્ફે ભુરિયો રહે, સોનગઢ, કારનો ક્લીનર ચંદુભાઈ બાવાભાઈ વસાવા રહે, શેરુલા, સોનગઢ તથા વિદેશી દારૂ ભરાવનાર મુખ્ય આરોપી વિકી શૈલેષભાઈ ગોવામી રહે, સોનગઢનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી ગુજરાત પ્રોહીબિશન એક્ટની કલમ 65(ઈ), 81 અને 98(2) મુજબ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર કેસની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનને મામલો સોંપવામાં આવ્યો છે.

