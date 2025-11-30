ETV Bharat / state

તાપીના કાનપુરાના ATMમાંથી 44 લાખની ચોરી, એક વર્ષ બાદ વોન્ટેડ આરોપી ઉત્તરાખંડથી ઝડપાયો

તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપીને ઉત્તરાખંડમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે.

કાનપુરાના ATMમાંથી 44 લાખની ચોરી
કાનપુરાના ATMમાંથી 44 લાખની ચોરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 3:54 PM IST

તાપી : જિલ્લાના વ્યારા શહેરના કાનપુરા વિસ્તારમાં આવેલ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ATMમાં રાત્રિ દરમિયાન પ્રવેશ કરી અજાણ્યા ચોર ઈસમોએ કટર મશીનથી એટીએમ કાપી 44 લાખથી વધુની રકમ ચોરી કરી ફરાર થયા હતા. જેમાં તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા એક વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપીને ઉત્તરાખંડમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે.

વ્યારા શહેરના કાનપુરા વિસ્તારમાં રાત્રિ દરમિયાન નાનો ટેમ્પો લઈ આવી ચાર જેટલા અજાણ્યા ચોર ઈસમો એટીએમમાં પ્રવેશ કરી શટલ બંધ કરીને CCTV કેમેરાને સ્પ્રે મારી દઈ, કટર મશીનથી ATM મશીન કટ કરી અંદર મૂકેલા અંદાજિત 44 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. જેમાં અગાઉ તાપી પોલીસ દ્વારા 2 આરોપીઓને દબોચવામાં આવ્યા હતા.

એક વર્ષ બાદ વોન્ટેડ આરોપી ઉત્તરાખંડથી ઝડપાયો
હરિયાણાના મેવાતનો કુખ્યાત ચોર ઇનામ શહીદ હાલમાં હરયાણાથી ઉત્તરાખંડ રાજ્ય તરફ જવાનો હોય તેવી બાતમી મળતા તાપી જિલ્લા એલસીબી, પેરોલ ફલો સ્કોડની ટીમ ઉત્તરાખંડ રાજ્ય તરફ રવાના થઈ હતી. ઉત્તરાખંડ રાજ્યના હદનેશપરુ પોલીસ સ્ટેશનની હદમા આવેલ ચસ્કા નામના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાયેલાની તાપી પોલીસને જાણ થતા ત્યાંની સ્થાનિક પોલીસ સાથે તપાસ કરતા ઇનામ શહીદને ઝડપી પાડ્યો હતો.

મહારાષ્ટ્ અને ગોવામાં પણ ATMની ચોરી કરી

પોલીસ તપાસમાં ઇનામ શહીદ મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં પણ વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં પણ ATMની ચોરી કરી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ ચોરો દ્વારા જેતે વિસ્તારના ATMની રેકી કરી જ્યાં ગાર્ડ ન બેસતો હોય તેવા ATM પર જઈ ગેસ કટર વડે ATM તોડી તેમાં રહેલી મત્તાભર રકમ ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા હતા, ત્યારે વ્યારાના કાનપુરા વિસ્તારમાં પણ આજ રીતે ચોરી કરવામાં આવી હતી.

તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પકડાયેલ આરોપી ઇનામ શહીદની પૂછપરછ કરતા 3 જેટલા ગુનાઓ કર્યા હોવાનું ફલિત થયેલા છે. જેમાં મહારાષ્ટ્રના પેડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ATMમાંથી 56 લાખ રૂપિયાની ચોરી, ગોવાના અંજુના પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ATM ની ગેસ કટરથી કાપી 4 લાખ 65 રૂપિયાની ચોરી, ગોવાના માપૂસા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 2022માં ATM ચોરી કરી કરી હોવાનો ગુનો કબૂલ કરેલું છે.

