તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ, નિષ્ણાતોએ આંચકા પાછળ ચોમાસાની અસરને ગણાવી જવાબદાર

ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના કરંજવેલ અને મીરપુર વિસ્તારમાંમાં નોંધાયું છે.

તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ
તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
તાપી : જિલ્લામાં કાલે સાંજે દિવસભરમાં 5 જેટલા નાના ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આજ રોજ સવારે થી સાંજ સુધી કુલ પાંચ ભૂકંપના ઝટકા નોંધાયા, જેમાંથી એક આંચકો 2.4 તીવ્રતાનો હતો, જ્યારે બાકીના ચાર આંચકા 2.0 કરતાં નીચેના તીવ્રતાવાળા રહ્યા હતા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના કરંજવેલ અને મીરપુર વિસ્તારમાંમાં નોંધાયું છે.

તાપી જિલ્લામાં ભૂકંપના આંચકા

ભૂકંપના આંચકા અનુભવતા કરંજવેલ અને મીરપુર ગામના આસપાસના વિસ્તારના લોકો ઘરની બહાર આવી પહોંચ્યા હતા અને દિવસભર ભૂકંપના આંચકા અનુભવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ સદનસીબે આ નાના ભૂકંપના આંચકાથી કોઈ નુકશાની કે જાનહાનિ થવા પામી ન હતી. તાપી સહિત રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ચોમાસા દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો, પરિણામે ધરતીની અંદરના સ્તરોમાં પાણીનું સ્તર ઝડપથી ઉપર આવ્યું છે.

તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ
તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ (ETV Bharat Gujarat)

સિસ્મિક વિભાગ મુજબ, આ તમામ આંચકા નાના પ્રકારના હોવાથી કોઈ પ્રકારની નુકસાનકારક અસર થવાની શક્યતા નથી. ચોમાસાની ઋતુ બાદ આવી પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય હોય છે અને પાણીની હિલચાલને કારણે પૃથ્વી પટ ઉપર નાનાં સાઉન્ડ વેવ્સ અથવા માઇનર ટ્રેમર્સ સર્જાય છે.

ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ સિસ્મોલોજી રિસર્ચે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે, કે આવા પ્રકારના આંચકા ટેક્ટોનિક મૂવમેન્ટને કારણે નહીં, પરંતુ ચોમાસાની અસરને કારણે થાય છે. એટલે કે, આવનારા દિવસોમાં મોટા ભૂકંપના ઝટકા આવવાની કોઈ ભયજનક સંભાવના નોંધાતી નથી. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે સામાન્ય રીતે ચોમાસાની ઋતુ પૂર્ણ થયા બાદ થોડા અઠવાડિયા સુધી આવા નાના આંચકા આવતાં રહે છે અને બાદમાં જાતેજ બંધ પણ થઈ જાય છે.

તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ
તાપીમાં એક જ દિવસમાં 5 જેટલા ભૂકંપ (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય એ છે કે ભૂકંપની 6.0 તીવ્રતાથી ઉપરના આંચકો માનવજીવન, બાંધકામ તથા પર્યાવરણ માટે જોખમી ગણાય છે. પરંતુ આજે તાપી જિલ્લામાં નોંધાયેલા તમામ આંચકા 2.4 તીવ્રતા અને તેના નીચેની તીવ્રતા હોવાથી કોઈ નુકશાની થવા પામી ન હતી.

