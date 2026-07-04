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તાપી: કોંગ્રેસના માજી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું હાર્ટ એટેકથી અવસાન

માજી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતના અચાનક નિધનથી રાજકીય તેમજ સામાજિક વર્તુળોમાં શોકની લહેર છવાઈ ગઈ છે.

કોંગ્રેસના માજી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીત
કોંગ્રેસના માજી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 11:00 AM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લાના નિઝર વિધાનસભા ક્ષેત્રના કોંગ્રેસના માજી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતના અચાનક નિધનથી રાજકીય તેમજ સામાજિક વર્તુળોમાં શોકની લહેર છવાઈ ગઈ છે. ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સરહદ નજીક આવેલી એક હોટેલમાં રોકાણ દરમિયાન રાત્રિના સમયે તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. સારવાર મળે તે પહેલાં જ તેમનું અવસાન થયું હતું.

સુનિલ ગામીત હાલમાં યોજાનાર સુમુલ ડેરીની ચૂંટણીને લઈને સક્રિય હતા. તેઓ ઉચ્છલ બેઠક પરથી ઉમેદવારી માટે દાવેદારી કરી રહ્યા હતા. ડાંગ જિલ્લાની હદમાં આવેલા શામગહન ગામ પાસેની એક હોટેલમાં તેઓ રોકાયા હતા. ત્યાં રાત્રિના સમયે અચાનક તેમની તબિયત બગડી હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર તેમને હાર્ટ એટેક આવતાં તેમનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું.

નિધન બાદ તેમના પાર્થિવ દેહને જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી માટે ડાંગ જિલ્લાના શામગહન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો, રાજકીય આગેવાનો તેમજ કાર્યકરો આરોગ્ય કેન્દ્રે પહોંચી ગયા હતા.

સુનિલ ગામીતે કોંગ્રેસની ટિકિટ પર વર્ષ 2017માં નિઝર વિધાનસભા બેઠક પરથી પ્રથમ વખત વિજય મેળવ્યો હતો. તેઓ વર્ષ 2005થી જામકી દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના પ્રમુખ તરીકે, 2009થી 2014 સુધી તાપી જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે તેમજ જિલ્લા પંચાયતની આરોગ્ય સમિતિ, પશુપાલન, ખેતીવાડી અને સિંચાઈ વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારીઓ નિભાવી ચૂક્યા છે.

ઉચ્છલ તાલુકા પંચાયતમાં 2015થી 2017 સુધી પ્રમુખપદે પણ તેમણે જવાબદારી સંભાળી હતી. વર્ષ 2014થી તેઓ સુમુલ ડેરી સુરતના ડિરેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા હતા. વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ તેઓ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે નિઝર બેઠક પરથી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા, પરંતુ તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે તેઓ વર્તમાન રમતગમત મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીત સામે મોરચો માંડ્યો હતો.

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