તાપી: સોનગઢ આત્મહત્યા કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ, ભાજપ નેતા સલીમ મુલ્લા શેખ હજી પોલીસ પકડથી દૂર
જમીન વિવાદમાં પોતાને અને પરિવારજનોને ત્રાસ મળ્યા બાદ યુવકે જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું
Published : October 25, 2026 at 10:18 AM IST
તાપી: જિલ્લાના સોનગઢમાં દીપક નાયર નામના યુવક દ્વારા જીવન ટૂંકાવતા પહેલાં બનાવવામાં આવેલા ઓડિયો-વિડિયો રેકોર્ડિંગમાં ભાજપના નેતા સોનગઢ નગરપાલિકાના પૂર્વ કોર્પોરેટર અને લઘુમતી મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ સલીમ મુલ્લા શેખ સહિત કુલ છ લોકોનાં નામ સામે આવ્યાં છે. ઘરની જમીનના મુદ્દે માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાના યુવકના આક્ષેપો બાદ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં છ માંથી પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે જ્યારે ભાજપના નેતા સલીમ મુલ્લા શેખ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે.
વાયરલ રેકોર્ડિંગમાં દીપક નાયરે ઘરની જમીનના મુદ્દે પોતાને અને પોતાના પરિવારને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. આ મામલે મૃતકની માતા રાધાબેન નાયરની ફરિયાદના આધારે સોનગઢ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 108 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં છ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરતાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
પરંતુ ભાજપના નેતા સોનગઢ નગરપાલિકાના પૂર્વ કોર્પોરેટર અને લઘુમતી મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ સલીમ મુલ્લા શેખ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. મૃતક દીપક ના પરિવારના લોકો ન્યાયની આશા રાખી રહ્યા છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, તેને યોગ્ય ન્યાય મળવો જોઈએ અને આરોપીઓને કડક સજા થવી જોઈએ અને આ જમીન વિવાદનો યોગ્ય નિકાલ આવવો જોઈએ.
ઉલ્લેખનીય છે કે, દીપકે પોતાને તથા પરિવારજનોને જમીન મુદ્દે આરોપીઓ દ્વારા ત્રાસ અપાતો હોવાની વાત તેના ઓડિયો-વીડિયોમાં કહી હતી અને જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. બાદમાં દીપકની માતા દ્વારા ઉલ્લેખિત આરોપીઓ સામે પોલીસ એક્શન લેવામાં આવી હતી. હાલ, પોલીસ પકડથી દૂર ભાજપના નેતાની શોધખોળ અર્થે પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે.
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