ગુજરાત સરકારના ૧૦ હજાર કરોડના રાહત પેકેજથી તાપીના ખેડૂતો અસમંજસમાં; વિઘા દીઠ ૩૦-૪૦ હજારની માંગ

સમગ્ર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોએ કરેલા પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની પહોંચી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 8:56 PM IST

તાપી: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા કમોસમી વરસાદથી પાયમાલ થયેલા ખેડૂતો માટે ૧૦ હજાર કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરાયું છે. જેને લઈને તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો અસમંજસમાં મુકાયા છે. જિલ્લાના ખેડૂતો વીંઘા દીઠ ૩૦ થી ૪૦ હજાર સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ઐતિહાસિક ૧૦ હજાર કરોડની સહાયની જાહેરાત સાંભળી કેટલાક ખેડૂતો ખુશ છે, તો કેટલાક ખેડૂતો પોતાની ગણતરી લગાવવા બેઠા છે.

સમગ્ર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોએ કરેલા પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની પહોંચી છે. ગુજરાતમાં અંદાજે ૪૨ લાખ હેક્ટર જેટલી જમીનમાં પાકનું નુકસાન નોંધાયું છે. તાપી જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ વીંઘા દીઠ સહાયની છે.

જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના ગામના ખેડૂત રાકેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા રાહત પેકેજ તો જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વીંઘા દીઠ કેટલા રૂપિયા આપવામાં આવશે તે હજુ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. જે વહેલી તકે જાહેર થવું જોઈએ, કારણ કે તાપી જિલ્લામાં નાના ખેડૂતો વધુ છે, જેઓ ૧ થી ૨ વીંઘા જમીનમાં પોતાનો પાક કરતા હોય છે. અને તેમાં પણ વધુ માત્રામાં લોકોના નામે હોય છે, અને અમુક ખેડૂતોનું વારસાગતમાં નામ ન હોવાને કારણે તેમને કદાચ સહાય મળતી નથી. તો આવા ખેડૂતો પણ બાકી ન રહે અને વીંઘા દીઠ સહાય આપવામાં આવે તો ખેડૂત વધુ મજબૂત બની આવનાર સમયમાં ખેતી કરી શકે અને શિયાળુ પાક લઈ શકે.

બીજી તરફ પાનવાડી ગામના ખેડૂત પ્રફુલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં ડાંગરના પાકમાં વધુ નુકસાની થઈ છે અને સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલા ભાવ પ્રમાણે સ્થાનિક રાઈસ મિલો ભાવ આપતી નથી. તે ભાવો આપવા જોઈએ અને સરકાર વીંઘા જેટલી જમીનના પણ પોષાય તેટલા ભાવ આપે તેવી માંગ છે, કારણ કે એક વીંઘા જમીનમાં પાકને ઊભો કરવા માટે અંદાજે ૨૫ થી ૩૦ હજાર રૂપિયા બધું મળીને થતા હોય છે. જિલ્લામાં નાના ખેડૂતોની સંખ્યા વધુ છે, તો સરકારે આ દિશામાં પણ વિચારવું જોઈએ.

