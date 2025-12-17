ETV Bharat / state

તાપીના ચાંપાવાડી ગામમાં એક દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ, ગ્રામજનોમાં હાશકારો

પાંજરે પુરાયેલી દીપડી અંદાજે પાંચથી છ વર્ષની હોવાનું અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે.

તાપીના ચાંપાવાડી ગામમાં એક દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ
તાપીના ચાંપાવાડી ગામમાં એક દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 5:13 PM IST

તાપી : જિલ્લામાં ફરી એક વખત દીપડી પાંજરે પુરાઈ છે. વ્યારા તાલુકાના ચાંપાવાડી ગામે આજે એક દીપડી વન વિભાગ દ્વારા મૂકાયેલા પાંજરામાં સફળતાપૂર્વક પકડાઈ છે. પાંજરે પુરાયેલી દીપડી અંદાજે પાંચથી છ વર્ષની હોવાનું અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે.

ચાંપાવાડી ગામમાં એક દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ

વ્યારા તાલુકાના ચાંપાવાડી તથા આસપાસના વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડી વારંવાર દેખાતી હતી, ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે ખેતરો રહેણાંક વિસ્તારો અને પશુવાડાઓ નજીક દીપડી દેખાતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. જેને લઈને ગ્રામજનોએ વન વિભાગને વારંવાર રજૂઆત કરી હતી.

તાપીના ચાંપાવાડી ગામમાં એક દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોની ફરિયાદોને ધ્યાને લઈ વન વિભાગે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં સાવચેતીના પગલાંરૂપે પાંજરું મૂક્યું હતું, સતત દેખરેખ અને તકેદારી બાદ આજે આ દીપડી પાંજરે પુરાતા વન વિભાગને મોટી સફળતા મળી છે. દીપડી પાંજરે પુરાતાની સાથે જ ગામલોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.

દીપડાઓને પકડવામાં આવે તેવી ગામલોકોની માંગ ઉઠી

ગામમાં એક દીપડી તો પાંજરે પુરાઈ પરંતુ ગામમાં હજુ દીપડાઓ હોવાનું ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને હાલ શેરડી કટીંગની સિઝન ચાલી રહી છે, ત્યારે જે દીપડાઓ શેરડીના ખેતરમાં છુપાયેલા હોય અને તેમના બચ્ચા પણ હોય તેવા દિપડાઓ ગામ તરફ શિકારની શોધમાં નિકળતા હોય છે. આવી અનેક ઘટનામાં તાપી જિલ્લામાં લોકો પર પણ દીપડાઓ દ્વારા અગાઉ હુમલાઓ થઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે દીપડાઓને પકડવામાં આવે તેવી ગામલોકોની માંગ ઉઠી છે.

દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ
દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પાંજરે પુરાયેલી દીપડીની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવશે, તમામ જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આ દીપડીને માનવ વસાહતથી દૂર ઊંડાણના જંગલ વિસ્તારમાં સુરક્ષિત રીતે છોડવામાં આવશે. ગ્રામજનોને પણ સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ
દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

વન વિભાગે ગ્રામજનોને અપીલ કરી છે કે રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળે, પશુઓને સુરક્ષિત વાડામાં રાખે અને કોઈ પણ વન્ય પ્રાણી દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરે. વન્ય પ્રાણીઓ અને માનવ વચ્ચેના સંઘર્ષને ટાળવા માટે સૌના સહયોગની જરૂર હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

