તાપી: કણજામાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર તંત્રનો મેગા દરોડો, રુ.1 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, ભુસ્તર વિભાગ અને પોલીસ વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી દરોડો પાડતા ખનનની પ્રવૃત્તિ ઝડપાઈ હતી.
Published : June 18, 2026 at 9:32 AM IST
તાપી : જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન સામે તંત્રએ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વ્યારાના કણજા ગામે તાપી નદીના પટમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર ખનન પર પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, ભુસ્તર વિભાગ અને પોલીસ વિભાગની સંયુક્ત ટીમે આકસ્મિક દરોડો પાડી એક કરોડથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે ખનનનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સ્થળ પરથી હિટાચી મશીન, નાવડીઓ અને રેતી ભરેલા હાઈવા ટ્રકો જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
તાપી જિલ્લામાં નવા કલેક્ટરની નિમણૂક થયા બાદ છેલ્લા એક મહિનામાં તંત્ર દ્વારા તાપી નદીના પટ પર અલગ અલગ જગ્યાએ રેડ પાડી કરોડો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. હાલ પણ વ્યારાના કણજા ગામે તાપી નદીના પટમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતી ખનન થતું હોવાની માહિતીના આધારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, ભુસ્તર વિભાગ અને પોલીસ વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી દરોડો પાડતા ખનનની પ્રવૃત્તિ ઝડપાઈ હતી.
આ દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 3 હિટાચી મશીન, 10 નાવડીઓ તેમજ રેતી ભરેલા 2 હાઈવા ટ્રકો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે એક કરોડ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. મહત્વની વાત એ છે કે જે વિસ્તારમાંથી રેતી ખનન કરવામાં આવતું હતું ત્યાં હાલ લીઝ બંધ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ત્યારે લીઝ બંધ હોવા છતાં ખનન કોણ કરતું હતું અને તેની પાછળ કોની સંડોવણી છે તે દિશામાં ભુસ્તર વિભાગ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
તાપી નદીના પટ પર ચાલી રહેલા તંત્ર દરોડાથી રેત માફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. સાથે જ તંત્ર દ્વારા જવાબદારો સામે ખનિજ કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ આકરી દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ ભવિષ્યમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવા માટે સતત મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવશે.
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