ETV Bharat / state

તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ

જિલ્લામાં નોંધાયેલા સૈંકડો દારૂના કેસોમાં જપ્ત કરાયેલ દારૂ પર આજે બુલડોઝર ફરી વળ્યું જે ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધા સામે પોલીસની કડક નીતિ દર્શાવે છે.

તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ
તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: તાપી જિલ્લો ગુજરાત મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર આવેલો હોવાથી ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર દારૂ પહોચાડતા લોકોમાં ફફડાટ સર્જાયો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં દારૂના ગુનાઓમાં ઝડપાયેલ કરોડો રૂપિયાના વિદેશી દારૂનો સત્તાવાર રીતે નાશ કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લામાં નોંધાયેલા સૈંકડો દારૂના કેસોમાં જપ્ત કરાયેલ દારૂ પર આજે બુલડોઝર ફરી વળ્યું જે ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધા સામે પોલીસની કડક નીતિ દર્શાવે છે.

તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા છેલ્લા છ મહિનામાં જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં નોંધાયેલા દારૂના ગુનાઓમાં મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કુલ 296 ગુનાઓમાં જપ્ત કરાયેલ આ દારૂને કાયદેસર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ નાશ કરવામાં આવ્યો. નાશની આ કાર્યવાહી જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી.

તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

જપ્ત કરાયેલા દારૂમાં વિદેશી દારૂની કુલ 1 લાખ 16 હજારથી વધુ બોટલોનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ બોટલોને એકત્ર કરી બુલડોઝર વડે નષ્ટ કરવામાં આવી, જેથી તેનો કોઈ પણ રીતે દુરુપયોગ ન થઈ શકે. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી દારૂની હેરફેરી કરતા અને વેચતા લોકો પર મોટી કાર્યવાહી ગણી શકાય.

તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ
તાપી: છ મહિનામાં પકડાયેલ 3 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિદેશી દારૂનો જિલ્લા પોલીસે કર્યો નાશ (ETV Bharat Gujarat)

નાશ કરાયેલા વિદેશી દારૂની કુલ કિંમત રૂપિયા 3 કરોડ 49 લાખ 56 હજારથી વધુ હોવાનું પોલીસ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. આટલી મોટી કિંમતનો દારૂ ગેરકાયદેસર રીતે જિલ્લામાં પ્રવેશી રહ્યો હતો, જે કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકારરૂપ બન્યો હતો. પરંતુ પોલીસની સતત કાર્યવાહીથી આવા તત્વો પર લગામ લગાવવામાં આવી છે.

જિલ્લા પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દારૂબંધી કાયદાનો કડક અમલ કરવો એ પોલીસની પ્રાથમિક જવાબદારી છે. દારૂના સંગ્રહ, વેચાણ અને હેરાફેરી સામે જિલ્લામાં નિયમિત રીતે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. જપ્ત કરાયેલ દારૂ લાંબા સમય સુધી પોલીસ સ્ટેશનોમાં રાખવો યોગ્ય ન હોવાથી કાયદેસર મંજૂરી બાદ તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.

તાપી જિલ્લા પોલીસની આ મોટી કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધા પર મોટો પ્રહાર થયો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તથા સમાજને દારૂના દુષણથી બચાવવા માટે આવનારા સમયમાં પણ આવી જ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TAPI DISTRICT POLICE
SEIZED IN LAST SIX MONTHS
FOREIGN LIQUOR RS 3 CRORE
TAPI
DESTROYED FOREIGN LIQUOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.