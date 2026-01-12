ETV Bharat / state

તાપીના ઊંચામાડા ગામની સેજલ ગામીત, ચિત્રકામને જીવનનો સહારો બનાવતી દિવ્યાંગ યુવતી

સેજલની પ્રતિભાને જો કોઈ યોગ્ય મંચ અને સહારો મળે, તો સેજલ જેવા પ્રતિભાશાળી લોકોના જીવન નીખારી શકાય તેમ છે.

ચિત્રકામને જીવનનો સહારો બનાવતી દિવ્યાંગ યુવતી
ચિત્રકામને જીવનનો સહારો બનાવતી દિવ્યાંગ યુવતી
Published : January 12, 2026 at 6:28 AM IST

તાપી : આંખોમાં આંસુ છે પરંતુ એ આંસુ પાછળ એક એવું સપનું છુપાયેલું છે આ યુવતીનું, કે જેને ચિત્રોથી સાર્થક કરવા માટે તે સતત સંઘર્ષ કરી રહી છે. આ યુવતીનું નામ છે સેજલ ગામીત, સેજલ 89 ટકા દિવ્યાંગતાં ધરાવે છે. તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના ઊંચામાડા ગામની આદિવાસી આ દિકરીના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ ખુબજ કફોડી છે, પરંતું કુદરતે આપેલી ચિત્રની કળા અખુટ છે, સેજલ આજ કળાના માધ્યમથી પોતાના સપના સાકાર કરવા માટે મહેનત કરી રહી છે.

25 વર્ષીય સેજલ કોઈપણ જાતની ઔપચારિક તાલીમ વગર, આબેહૂબ ચિત્રો બનાવે છે. માત્ર ધોરણ 8 સુધી ભણેલી સેજલ ભણવામાં હોશિયાર હોવા છતાં, શાળાએ તેને મુકવા કે, લઈ જવા માટે કોઈ ન હોવાથી તેને ધોરણ આઠ પછી અભ્યાસ છોડવો પડ્યો.

ચિત્રકામને જીવનનો સહારો બનાવતી દિવ્યાંગ યુવતી

સેજલ ગામીતના પિતાનું વર્ષ 2012માં અવસાન થયું, તો એકનો એક ભાઈ પણ 2017માં દુનિયાને અલવિદા કહી ગયો. આજે આ સેજલ ગામીત પોતાની માતા સાથે એકલી રહે છે, પરંતુ સંઘર્ષ વચ્ચે પણ તેની પાસે એક એવી કળા છે, જે જીવનમાં ફરી રંગ ભરી શકે છે.

સેજલ ગામીત
સેજલ ગામીત

"પેઈન્ટીંગ સ્કેચ, કલર પ્રોટ્રેટ બનાવું છું, હું જાતે જ આ પેઈન્ટીંગ શીખી છું, મોબાઈલમાંથી જોઈને પણ બનાવું છું. શાળામાં કોઈ લેવા કે મુકવા વાળુ નહોતું એટલે ધોરણ 8 સુધી જ ભણી છું, પછી ભણવાનું છોડ્યું. મેં નરેન્દ્ર મોદી, નેહા ક્કકર, સલમાન ખાન, સરદાર પટેલના ચિત્રો બનાવ્યા છે. આગળ જતા હું ચિત્રો બનાવીને મમ્મીને મદદ કરીશ." - સેજલ ગામીત, દિવ્યાંગ ચિત્રકાર

નાનપણથી ચિત્રકામનો શોખ ધરાવતી સેજલની આ ઈચ્છાને તેની માતાએ શક્ય તેટલી રીતે પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે સેજલ મોબાઈલમાં જોઈને ચિત્રો બનાવે છે અને કોઈપણ ફોટાને આબેહૂબ ચિત્રમાં ફેરવવાની અદભુત ક્ષમતા ધરાવે છે. સેજલ અને તેમની માતા ઈચ્છે છે કે આ કળાને ઓળખ મળે, જેથી સેજલ પોતાની મહેનતથી આત્મનિર્ભર બની શકે અને મજુરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાત ચલાવતી માતાનો સહારો બની શકે.

સેજલ ગામીતે બનાવેલા ચિત્રો
સેજલ ગામીતે બનાવેલા ચિત્રો
ગીરજાબેન ગામીત
ગીરજાબેન ગામીત

"મારી છોકરી દિવ્યાંગ છે, પહેલા ચાલતી હતી પણ ચોથા ધોરણમાં આવી પછી ચાલવાનું બંધ થઈ ગયું, છતાં એને 8 પાસ કરેલુ છે. તેનો શિક્ષણ બંધ કરવાનું કારણ એજ કે અમે બે જ રહીએ છીએ, ઘરમાં. તેના પપ્પાનું 2012માં અવસાન થયું, અને તેનો ભાઈનું 2017માં અવસાન થઈ ગયું, શાળમાં લેવા જવાનું અને મુકવા જવાનું પણ તફલીફ પડતી હોય છે. આ ચિત્રો લોકો વચ્ચે પહોંચે અને વેચાણ થાય અને લોકો પૈસા આપે એ જ મારી અપેક્ષા છે." - ગીરજાબેન ગામીત, માતા, સેજલ ગામીત

સેજલ ગામીતે ક્યારેય હાર માની નથી, દરેક ચિત્ર સાથે તે પોતાનો દુઃખ, પોતાની પીડા અને પોતાની આશાઓ કાગળ પર ઉતારે છે. સેજલ માટે ચિત્રકામ માત્ર શોખ નથી, પણ જીવવાનો એકમાત્ર સહારો છે, સેજલની પ્રતિભાને જો કોઈ યોગ્ય મંચ અને સહારો મળે, તો સેજલ જેવા પ્રતિભાશાળી લોકોના જીવન નીખારી શકાય તેમ છે.

