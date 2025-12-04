તાપીમાં ઝડપાયો વિદેશી દારૂનો મસમોટો જથ્થો, દારુ સંતાડવાનો નવો કીમિયો

ETV Bharat / state

તાપીમાં ઝડપાયો વિદેશી દારૂનો જથ્થો
તાપીમાં ઝડપાયો વિદેશી દારૂનો જથ્થો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
તાપી : મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતમાં થતી દારૂની તસ્કરી રોકવામાં તાપી જિલ્લા LCB પોલીસે મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. LCB પોલીસ દ્વારા બાતમી મળતા ખાસ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી, અને સઘન ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. ત્યારે એક ટેમ્પામાં લોખંડના બોક્સની આડમાં ગુજરાતમાં લાવવામાં આવી રહેલો લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો.

મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતમાં થતી દારૂની હેરાફેરી : તાપી જિલ્લા LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, મહારાષ્ટ્રના નવાપુર તરફથી આઇસર ટેમ્પો GJ-23-AT-9598 માં સિલ્વર કલરના લોખંડના બોક્સમાં ગેરકાયદેસર અંગ્રેજી દારૂ ભરાઈ વ્યારા તરફ આવી રહ્યો છે. આ બાતમીને આધારે પોલીસ દ્વારા 3 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ નેશનલ હાઈવે નંબર 53 પર આવેલ માંડલ ટોલનાકા પાસે સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો.

વિદેશી દારૂનો મસમોટો જથ્થો
વિદેશી દારૂનો મસમોટો જથ્થો (ETV Bharat Gujarat)

વોટર કુલીંગ મશીનમાં છૂપાવ્યો દારુનો જથ્થો : ચેકિંગ દરમિયાન બાતમી મુજબનો ટેમ્પો દેખાતા તેને તાત્કાલિક રોકવામાં આવ્યો હતો. ટેમ્પો ચાલકે શરૂઆતમાં દારૂ ન હોવાનો અને બોક્સમાં વોટર કુલિંગ મશીન હોવાનો દાવો કર્યો હતો. સાથે બિલ અને ટેક્સ ઇન્વોઇસ પણ રજૂ કર્યા હતા. છતાં પોલીસની શંકા વધતા કડક પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. અંતે રાજસ્થાનના રહેવાસી ચાલક અજયકુમાર થોરીએ કબૂલાત કરી કે બોક્સમાં મોટી માત્રામાં અંગ્રેજી દારૂ ભરેલું છે.

પોણા કરોડ રૂપિયાથી વધુનો જથ્થો : તપાસ દરમિયાન પોલીસને બોક્સમાંથી કુલ 20,496 બોટલ અને ટીન અંગ્રેજી દારૂ મળી આવ્યો હતો, જેની કુલ કિંમત 71 લાખ 68 હજાર થી વધુ છે. સાથે જ ટેમ્પોની કિંમત આશરે 7 લાખ, લોખંડનું ગુપ્ત બોક્સ કિંમત 3 લાખ, મોબાઈલ અને રોકડ સાથે કુલ રૂ. 81 લાખ 81 હજાર થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.

રાજસ્થાનનો શખ્સ ઝડપાયો : આરોપી સામે પ્રોહીબીશન અધિનિયમની કલમ 65A(E), 81, 83, 98(2), 116(2) તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 ની કલમ 336(3) અને 340(2) હેઠળનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કેસની આગળની તપાસ માટે સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનને હવાલે કરવામાં આવી છે.

તાપીમાં ઝડપાયો વિદેશી દારૂનો જથ્થો
