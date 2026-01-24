તાપી જિલ્લામાં ભાજપનું આદિવાસી સંમેલન યોજાયું, 250થી વધુ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો
આ પ્રસંગે આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝાંખી સાથે સોનગઢ નગરમાં રેલી યોજાઇ હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : January 24, 2026 at 8:47 PM IST
તાપી : જિલ્લાના સોનગઢ ખાતે આજે આદિવાસી સંમેલન અને પ્રદેશના નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓનો સન્માન સમારંભ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટ, આદિજાતિ મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ ગણપત વસાવા, આદિજાતિ મંત્રી નરેશ પટેલ સહિતના પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝાંખી સાથે સોનગઢ નગરમાં રેલી યોજાઇ હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આદિવાસી સમાજના નૃત્ય સાથે સોનગઢમાં રેલી સોનગઢ સાર્વજનિક હાઈસ્કુલના ગ્રાઉન્ડમાં એક જાહેર સભામાં પરિવર્તિત થઈ હતી. આ પ્રસંગે આગેવાનોએ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આદિવાસીઓ માટે કરેલ કામોની વાત કરીને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની આદિવાસી પ્રત્યેની માનસિકતા અંગે ઉપસ્થિતોને માહિતી આપી આડેહાથ લીધા હતા.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રદેશ કક્ષાએ નવનિયુક્ત થયેલા પદાધિકારીઓનો ફુલહાર અને સાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 250 જેટલા કોંગ્રેસી કાર્યકરો બીજેપીમાં જોડાયા હતા. આખરે આ સભા આવનાર પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને થઈ હોવાનો ગણગણાટ સભામંડપમાં ઊભો થયો હતો.
વાલોડ અને કુકરમુંડા તાલુકાના કોંગ્રેસી કાર્યરો ભાજપનો ખેસ ધારણ કરતા જિલ્લાનું રાજકરણ ગરમાયું છે. આવનાર સમયમાં જિલ્લામાં પંચાયતની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસી કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાતા ભાજપ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વધુ મજબૂત બની રહ્યું છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આવનારી પંચાયતની ચૂંટણીમાં હજુ કેટલી હલચલ જિલ્લાના રાજકારણમાં જોવા મળશે.
આ પણ વાંચો...