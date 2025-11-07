તાપી જિલ્લામાં પાક નુકશાની સર્વે પૂર્ણ, ખેડૂતોએ યોગ્ય અને ઝડપી વળતરની કરી માંગ
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતો પાયમાલ થયા છે, ત્યારે તાપી જિલ્લામાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
Published : November 7, 2025 at 6:23 PM IST
તાપી : ગુજરાતમાં ઓક્ટોબર માસના અંતમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોને પારાવાર નુકશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે તાપી જિલ્લાના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. હવે સરકાર દ્વારા નુકશાની અંગે રાહત પેકેજ જાહેર કરાશે, ત્યારે ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે યોગ્ય અને ઝડપી વળતર સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવે.
તાપી જિલ્લામાં પાક નુકશાની સર્વે પૂર્ણ
સમગ્ર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતો પાયમાલ થયા છે, ત્યારે તાપી જિલ્લામાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં જિલ્લાના 518 ગામોમાં 1 લાખ 1 હજાર હેક્ટરમાં ડાંગર, જુવાર, તુવેર, મકાઈ, કપાસ તેમજ શાકભાજી પાકોમાં નુકશાન થવા પામ્યું છે.
તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમને પોષણક્ષમ ભાવ મળે અને તૈયાર કરતી વખતે વિંગાદીઠ 25 થી 30 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ ખેડૂતને થતો હોય, ત્યારે ખેડૂતોને 30 થી 40 હજાર વિંગે ભાવ સરકાર વળતર આપે અને ઝડપી વળતર આપવામાં આવે, જેથી ખેડૂત પાછો બેઠો થઈ શકે તેવી જિલ્લાના ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.
ખેડૂતોએ યોગ્ય અને ઝડપી વળતરની કરી માંગ
મહત્વનું છે કે તાપી જિલ્લામાં નાના ખેડૂતો એટલે કે એક બે વિંગા જમીનમાં ખેતી કરીને પોતાનું જીવન ગુજરાન કરતો હોય છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદ ના મારથી ખેડૂતને મળવા પાત્ર વળતર લેવાના સમયે જમીનમાં મોટા ભાગે ઘણા બધાના નામો હોય છે. પછી ઘણા બધા ખેડૂતોની વારસાઈ નહીં હોય તે જન્મજાત ખેડૂત પણ તેનું નકલમાં નામ ન હોય તેવા ખેડૂતોનું ફરી સર્વે કરવામાં આવે, જેથી કોઈ ખેડૂત લાભથી વંચિત ન રહી જાય.
જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા 128 ટીમો બનાવી જિલ્લાના 8 તાલુકામાં ઝાડથી સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના વ્યારા, વાલોડ, ડોલવણ, સોનગઢ, ઉચ્છલ, નિઝર, કુકરમુંડા, ઉકાઇ એમ 8 તાલુકાઓના 518 ગામોમાં ખેડૂતોએ કરેલા પાકોને કમોસમી વરસાદથી ભારે નુકશાન થવા પામ્યું છે.
મુખ્યત્વે પડી ભાંગેલા ખેડૂતો સરકાર પાસે વહેલી તકે વળતળની માંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે આવનાર સમયમાં બીજો પાક કરીને ફરી પાછો ખેડૂત પગભર થઈ શકે અને તેનું જીવન ગુજરાન તે કરી શકે.
