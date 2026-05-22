મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂના કેસો સામે આવતા તાપી વહીવટી તંત્ર એલર્ટ, મરઘાંના આરોગ્યની તપાસ
પોલ્ટ્રી ફાર્મમાંથી લેવામાં આવેલા મરઘાંના સેમ્પલનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
Published : May 22, 2026 at 5:09 PM IST
તાપી : જિલ્લાની સરહદને અડીને આવેલા મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂના કેસો સામે આવતા તાપી જિલ્લા તંત્ર પણ તાત્કાલિક એલર્ટ મોડમાં આવ્યું હતું. બર્ડ ફ્લૂનો ચેપ જિલ્લામાં ન ફેલાય તે માટે વિવિધ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રની સરહદ સાથે જોડાયેલા વિસ્તારોમાં પશુપાલન વિભાગ દ્વારા દેખરેખ વધારવામાં આવી હતી. સાથેજ તાપી જિલ્લાના પોલ્ટ્રી ફાર્મમાંથી લેવામાં આવેલા મરઘાંના સેમ્પલનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
મહારાષ્ટ્રના નવાપુર અને નંદુરબાર વિસ્તારમાં બર્ડ ફ્લૂના કેસો નોંધાયા બાદ તાપી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લા અધિક કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડી પોલ્ટ્રી ફાર્મ સંચાલકો માટે જરૂરી માર્ગદર્શિકા અને નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ અને નિઝર તાલુકાઓની હદ મહારાષ્ટ્રના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો સાથે જોડાયેલી હોવાથી અહીં વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. પશુપાલન વિભાગની ટીમોએ વિવિધ પોલ્ટ્રી ફાર્મની મુલાકાત લઈ મરઘાંના આરોગ્યની તપાસ કરી હતી તેમજ જરૂરી સેમ્પલ એકત્રિત કર્યા હતા.
"તાપી જિલ્લાના અમુક ગામડાઓમાં બર્ડ ફ્લૂની આશંકા થઈ હતી. લગભગ 15 થી 20 દિવસ પહેલા બાદમાં અમુક પોલ્ટ્રી ફાર્મમાંથી અમારી વેટેનરી ટીમેં સેમ્પલ લીધા હતા અને તેને લેબમાં મોકલાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેમ બર્ડ ફ્લૂ નહીં પરંતુ સામાન્ય ફ્લૂ તેમાં આવ્યો હતો. પરંતુ આ સાથે સાથે તાકીદ પણ છે કે, જેટલા પણ પોલટ્રી ફાર્મ છે કે જે પણ લોકો મરઘી પાડવાનો વ્યવસાય કરે છે. તે હાલમાં વિજિલેન્ટ રહે અને ક્યારેય પણ બર્ડ ફ્લૂન લક્ષણો દેખાય તો તંત્ર ને જાણ કરે જેનાથી અમે આગળની કાર્યવાહી કરી શકીએ." - દેવ ચૌધરી, કલેક્ટર તાપી
આ સેમ્પલોને પરીક્ષણ માટે ભોપાલ સ્થિત પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં પ્રાપ્ત થયેલા રિપોર્ટ મુજબ તમામ સેમ્પલ બર્ડ ફ્લૂ નેગેટિવ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરિણામે જિલ્લા તંત્ર અને પોલ્ટ્રી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
જો કે તંત્ર કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી રાખવા તૈયાર નથી. અગાઉ બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું આગામી 10 જુલાઈ સુધી યથાવત અમલમાં રહેશે. પોલ્ટ્રી ફાર્મ સંચાલકોને બાયો સિક્યોરિટી નિયમોનું પાલન કરવા તેમજ શંકાસ્પદ લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક પશુપાલન વિભાગને જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્રમાંથી મરઘાં અને ઈંડાંની અવરજવર પર હાલ પ્રતિબંધ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. તંત્રનું કહેવું છે કે સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે, તેમ છતાં બર્ડ ફ્લૂ સામે સાવચેતી અને સતત દેખરેખ જાળવવામાં આવશે.
