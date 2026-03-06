ETV Bharat / state

તાપી: મુસા ગામમાં નર દીપડો પાંજરે પુરાયો, સ્થાનિકોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ

અગાઉ પણ આ વિસ્તારમાં દીપડાએ ગાયના બચ્ચાનું શિકાર કરતા ગ્રામજનોમાં ચિંતા વધી ગઈ હતી.

મુસા ગામમાં નર દીપડો પાંજરે પુરાયો
મુસા ગામમાં નર દીપડો પાંજરે પુરાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 8:04 PM IST

તાપી : જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના મુસા ગામે છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાની અવરજવર વધતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. રહેણાંક વિસ્તાર અને સોસાયટીઓ નજીક દીપડાની ગતિવિધિથી ગ્રામજનોમાં ચિંતા વ્યાપી હતી. જોકે હવે વન વિભાગે મુકેલા પાંજરામાં એક કદાવર નર દીપડો પાંજરે પુરાતા ગામલોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

વ્યારા તાલુકાના મુસા ગામના આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાંક દિવસોથી દીપડાની ગતિવિધિઓ જોવા મળી રહી હતી. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે રહેણાંક વિસ્તાર નજીક દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભારે ભય ફેલાયો હતો. અગાઉ પણ આ વિસ્તારમાં દીપડાએ ગાયના બચ્ચાનું શિકાર કરતા ગ્રામજનોમાં ચિંતા વધી ગઈ હતી.

સ્થાનિકોએ આ સમગ્ર મામલે વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે તાત્કાલિક પગલા લીધા હતા. દીપડાની અવરજવર જોવા મળતા વિસ્તારમાં વન વિભાગ દ્વારા પાંજરું મૂકવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દીપડાને પકડવા માટે પાંજરામાં મારણ તરીકે માંસ મુકવામાં આવ્યું હતું. ગતરોજ રાત્રિના સમયે મારણ ખાવાની લાલચે આશરે 4 થી 5 વર્ષનો કદાવર નર દીપડો પાંજરામાં ફસાઈ ગયો હતો. દીપડો પાંજરે પુરાતા વન વિભાગની ટીમ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને દીપડાને સુરક્ષિત રીતે કબજામાં લીધો હતો.

દીપડો પાંજરે પુરાતાં મુસા ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી લોકો રાત્રિના સમયે બહાર નીકળતા પણ ડરતા હતા. ખાસ કરીને પશુપાલકો અને ખેડુતોમાં વધુ ભય હતો. જોકે સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ વિસ્તારમાં હજુ પણ અન્ય દીપડાઓની ગતિવિધિઓ જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે વન વિભાગે સાવચેતીના ભાગરૂપે ફરી એક વખત મુસા ગામ નજીક પાંજરું મુકવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.

વન વિભાગે ગ્રામજનોને અપીલ કરી છે કે જો કોઈને દીપડો કે અન્ય જંગલી પ્રાણી દેખાય તો તરત જ વન વિભાગને જાણ કરે. સાથે જ રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા અને પશુઓને સુરક્ષિત જગ્યાએ બાંધવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ તો મુસા ગામે દીપડો પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોમાં થોડો ભય ઓસર્યો છે, પરંતુ વિસ્તારમાં હજુ પણ જંગલી પ્રાણીઓની સંભાવના હોવાને કારણે વન વિભાગ સતર્ક બની સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

