તાપી: સીંગપુર ગામના અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને બન્યા આત્મનિર્ભર, મિશ્ર પાકોની કરે છે ખેતી

તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકાના સિંગપુર ગામની અરવિંદાબેન ગામીતએ ખેતી સંબંધિત તાલીમ મેળવી પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે.

સીંગપુર ગામના અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને બન્યા આત્મનિર્ભર
સીંગપુર ગામના અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને બન્યા આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST

તાપી : ભારતમાં રાસાયણિક ખેતીથી ઉપજતા શાકભાજી અને અનાજના કારણે લોકોના આરોગ્ય પર ગંભીર અસર પડી રહી છે. વધુ ઉપજની લાલસામાં ખેડૂતો દ્વારા વધતા કેમિકલના ઉપયોગને કારણે કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવા માટે વિવિધ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકામાં એક મહિલાએ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી મિશ્ર પાક દ્વારા સારી આવક મેળવી આત્મનિર્ભર બનવાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા અને ખેડૂતોને તાલીમ આપવા માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. આ પ્રયાસોના પરિણામે તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકાના સિંગપુર ગામની અરવિંદાબેન ગામીતએ ખેતી સંબંધિત તાલીમ મેળવી પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે. તેઓ પોતાની એક એકર જમીનમાં મોડલ ફામ બનાવી મિશ્ર પાકોનું પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિથી ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે નાની જગ્યાનો સદઉપયોગ કરી કિચન ગાર્ડન બનાવી તેમાં પણ વિવિધ પ્રકારના શાકભાજીઓ, ફળોનું ઉત્પાદન કરી સારી રીતે તેઓ વર્ષે આવક મેળવી રહ્યા છે અને અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણા બની રહ્યા છે.

અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી બન્યા આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાકૃતિક ખેતી કરનાર અરવિંદાબેન એ જણાવ્યું હતું કે, "2020માં પ્રકૃતિ ખેતીની તાલીમ આત્મા અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાંથી મેં લીધી હતી. મેં પ્રાકૃતિક ખેતીની નાના એવા કિચન ગાર્ડનથી શરૂઆત કરી. કિચન ગાર્ડનમાં રીંગણ, ટામેટા, મરચા, કોબી, ફ્લાવર, દૂધી, કારેલા સાથે ફળ પપૈયા, લીંબુ અને ઝમરૂખ જેવા છોડ ઉગાડીને મેં શરૂઆત કરી અને સારુ એવું રિઝલ્ટ દેખાયું, ત્યારબાદ મેં મોટાપાયે પ્રાકૃતિક ખેતીની શરૂઆત કરવાનું નક્કી કર્યું. જેમાં એક એકર જમીનમાં મેં કાંદા અને ગલકાની ખેતી કરી અને કાંદાનું સારું એવું 2 હજાર કિલોથી વધુ ઉત્પાદન થયું. શેર ભાવે ઘરેથી વેંચાણ કર્યું. મને સારી આવક થઈ અને મારી બહેનોને પણ તેનાથી રોજગારી મળે છે."

અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી બન્યા આત્મનિર્ભર
અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી બન્યા આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)

તાપી જિલ્લાના ઉકાઇ તાલુકાના સીંગપુર ગામના અરવિંદાબેન સરકારના ખેતીલક્ષી વિવિધ તાલીમો લઈને આજે એક એકર જમીનમાં પ્રાકૃતિક ખેતી ધ્વારા 22 જેટલા અલગ અલગ પાકો કરી રહ્યા છે. જેમાં મુખ્ય પાક તરીકે ડુંગળી, ગલકા જેવી વિવિધ શાકભાજી પાકો કરીને વર્ષે સારી એવી આવક મેળવી રહ્યા છે, મુખ્ય વાત એ છે, કે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં વધુ ખર્ચ વગર પાકની સારી ઉપજ મળી રહે છે.

અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી બન્યા આત્મનિર્ભર
અરવિંદાબેન પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી બન્યા આત્મનિર્ભર (ETV Bharat Gujarat)

અરવિંદાબેન વ્યારામાં આવેલ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં પ્રાકૃતિક ખેતી અંગેની તાલીમ મેળવી વધુ ખર્ચ કર્યા વિના પોતાના ઘરે રહેલ બે જેટલી ગાયોના છાણ અને ગૌમુત્રથી જીવામૃત, ઘન જીવામૃત, અગ્નિઆશ્ત્ર જેવી વિવિધ દવાઓ બનાવીને પોતાની એક એકાદ જમીનમાં મિશ્ર પાક સફળ રીતે કરી રહ્યા છે, સાથેજ સરકારની યોજનાઓનો લાભ લઈને પ્રાકૃતિક દવા બનાવવાના સાધનો અને તાલીમ પણ મેળવી રહ્યા છે.

