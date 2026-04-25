ETV Bharat / state

તાપી: સોનગઢમાં નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ ફેક્ટરી ઝડપાઈ, 2 આરોપી ઝડપાયા

પોલીસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

સોનગઢમાં નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ ફેક્ટરી ઝડપાઈ, 2 આરોપી ઝડપાયા
સોનગઢમાં નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ ફેક્ટરી ઝડપાઈ, 2 આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તાપી જિલ્લા પોલીસ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે સખત કાર્યવાહી કરી રહી છે. ખાસ કરીને પ્રોહિબિશન સંબંધિત ગુનાઓને રોકવા માટે પોલીસ સતત સતર્ક બની છે. આવી જ એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી દરમિયાન તાપી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સોનગઢ પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ બનાવતી એક ગેરકાયદેસર ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે, પોલીસ ટીમે સોનગઢ તાલુકાના આમલીપાડા વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. અહીં એક નોનવેઝ સેન્ટરની આડમાં ગેરકાયદેસર રીતે દારૂ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોવાની માહિતી સામે આવી હતી. પોલીસ દ્વારા દરોડો પાડતા સ્થળ પરથી સ્પષ્ટ થયું કે શેડમાં કેમિકલ અને અન્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

2 આરોપી ઝડપાયા
2 આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાસ્થળે હાજર શખ્સો પ્લાસ્ટિક બોટલોમાં દારૂ ભરી તેને વેચાણ માટે તૈયાર કરતા હતા. તપાસ દરમિયાન પોલીસને મોટી માત્રામાં સ્પિરિટ, આલ્કોહોલ, ખાલી બોટલો, નકલી લેબલ અને પેકિંગ માટેના સાધનો મળી આવ્યા હતા, જેનાથી આ ગેરકાયદેસર ધંધો સુગઠિત રીતે ચાલી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે સ્થળ પરથી ઇંગ્લિશ દારૂ અને બિયરની મોટી સંખ્યામાં બોટલો, આશરે 200 લિટર જેટલું કેમિકલ મિશ્રણ, બોટલ પેકિંગ માટેની મશીનરી, એક કાર અને મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ રૂપિયા 5 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

તાપી LCB, ASI જયેશભાઈ બિશનોયએ જણાવ્યું હતું કે, "ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે સોનગઢ તાલુકાના આમલીપાડા ગામે બસ સ્ટેન્ડ ફળીયામાં રોડ ઉપર રોડની જમણી સાઇડે એસ.કે.ચિકન સેંટર નામની દુકાનમાં રેઇડ કરતા તે જગ્યાએ એક રૂમમાં એક ઇસમ નીચે બેસીને કાચની ખાલી બાટલીઓમાં આછા લાલ કલરનુ પ્રવાહી ભરતો હતો. જેની તપાસ કરતા તે અંગ્રેજી દારૂની બોટલમાં નકલી અંગ્રેજી દારૂ ભરતો હોય તે જોવા મળ્યું હતું. આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે."

તાપી પોલીસ
તાપી પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે આ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની શોધખોળ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. મુખ્ય સંચાલકો ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પાર પાડવામાં આવેલી આ કામગીરીથી ગેરકાયદેસર દારૂના વેપારમાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ભયનો માહોલ ઉભો થયો છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

TAGGED:

SONGADH NEWS
TAPI POLICE
FAKE ENGLISH LIQUOR FACTORY
SONGADH POLICE
TAPI FAKE ENGLISH LIQUOR FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.