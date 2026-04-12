તાપીમાં બે બાઈક સામ સામે અથડાતા 3 યુવકોના કરુણ મોત, 1 યુવક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત

જેમાં બે બાઈક સામસામે અથડાતા ઘટનાસ્થળે જ ત્રણેય યુવકોના મોત થયા હતા.

ગામડી ગામ નજીક ભયાનક અકસ્માત
ગામડી ગામ નજીક ભયાનક અકસ્માત
Published : April 12, 2026 at 4:55 PM IST

તાપી : જિલ્લામાં એક ભયાનક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. ઉચ્છલ-નિઝર હાઈવે પર ભયાનક અકસ્માત સર્જાતા ત્રણ યુવકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. આ અકસ્માત નિઝર તાલુકાના ગામડી ગામની સીમમાં થયો હતો. જેમાં બે બાઈક સામસામે અથડાતા ઘટનાસ્થળે જ ત્રણેય યુવકોના મોત થયા હતા.

તાપી જિલ્લાના રૂમકિતલાવ ગામના શ્રાવણ વસાવા અને સંદીપ વસાવા તેમજ વડપાડા ગામના ઋષિકેશ વળવી આ અકસ્માતમાં ભોગ બન્યા છે. આ ઘટનાથી પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. પરિવારો એ પોતાના જુવાન છોકરાઓ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે ગામલોકોમાં પણ ભારે દુખની લાગણી જોવા મળી રહી છે. આ અકસ્માતમાં એક યુવક વિનુ વળવી જે રૂમકિતલવનો રહેવાસી છે, તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. ઇજાગ્રસ્ત યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. જ્યાં તેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

ગામડી ગામ નજીક ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

તાપી જિલ્લામાં થોડા સમય અગાઉ જ આ રીતની ઘટના બની હતી. જેમાં પણ દસમાં ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષા આપી પરત ફરી રહેલા યુવકોની બાઈક સામ સામે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ યુવકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. પોલીસ યોગ્ય પગલા ભરીને પૂરપાટે બાઈક ચલાવતા લોકો પણ તેનું પાલન કરે અને કોઈ અકસ્માત ના સર્જાય.

ઘટના અંગે તાપી જિલ્લાના નિઝર ડિવિઝનના નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે ETV ભારતને ટેલિફોનીક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અંદાજિત સારવારના અરસામાં નિઝર તાલુકાના ગામડી ગામ પાસે અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ યુવકોના મોત નીપજ્યા હતા. સાથે એક યુવકને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને બનાવને લઈને આગળની તપાસ ચાલુ છે.

ત્રણના મોત
ત્રણના મોત (ETV Bharat Gujarat)

આવા અકસ્માતોમાં કેટલાય પરિવારો પોતાના એકના એક દીકરાને ગુમાવી ચૂક્યા છે. ગામડામાં મજુરી કાંતો નોકરી અર્થે દૂર જનાર માતા-પિતાને પોતાના યુવાનોનું ધ્યાન રાખવાનો સમય નથી હોતો અને છેવટે આવી હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. યુવાનો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ અને બાઈક કે અન્ય વાહનો ધીમી ગતિએ ચલાવવા જોઈએ.

