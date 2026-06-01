તાપી: ચોમાસા પહેલાં વ્યારામાં યુરિયાની અછત જેવી સ્થિતિ, ખેડૂતો ચિંતિત

ખેડૂતો રાત દિવસ એક કરી તેમનું રોજિંદુ કાર્ય પડતું મૂકીને યુરિયા ખાતર મેળવવા મથામણ કરી રહ્યા છે.

યુરિયા ખાતર મેળવવા લાંબી લાઈનો (ETV Bharat Gujarat)
Published : June 1, 2026 at 7:00 PM IST

તાપી : રાજ્યમાં ચોમાસુ આગમનના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ખેતી માટે ખાતરની આવશ્યકતા વધુ રહે છે, ત્યારે આવા સમયે ખાતર ન મળે તો ખેડૂતોની હાલત ચોક્કસ ચિંતાજનક થાય એ સ્વાભાવિક છે, અને આવુજ કંઈક ખેતી પર નિર્ભર તાપી જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે બની રહ્યું છે, જ્યાં યુરિયા ખાતર મેળવવા ખેડૂતો વારંવાર ધક્કા ખાવા મજબૂર બન્યા છે.

એકબાજુ ચોમાસું દસ્તક આપી રહ્યું છે, જેને ધ્યાનમાં રાખી ખેડૂતો ખેતકાર્યની શરૂઆત કરવા જોતરાયા છે, તો બીજીબાજુ ખેતી માટે મહત્વના ગણાતા ખાતર માટે ખેડૂતો રાત દિવસ એક કરી તેમનું રોજિંદુ કાર્ય પડતું મૂકીને યુરિયા ખાતર મેળવવા મથામણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમને જુઠા વાયદા સિવાય કઈ મળતું નથી, જેની વિપરીત અસર ખેડૂતોના પાકને થશે તેવી ભીતિ ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે. સાથે તેઓ યુરિયા ખાતર સમયસર અને પૂરતો સ્ટોક મળે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.

વ્યારામાં યુરિયાની અછત જેવી સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત રેખાબેન એ જણાવ્યું હતું કે, "બે ત્રણ દિવસોથી ધક્કા ખાય રહ્યા છીએ, પરંતુ અહીંથી કોઈ પણ સીધો જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો નથી. ચોમાસુ પાસે છે. જેને લઇને અમને હાલના સમયમાં ખેતરમાં નાખવામાં યુરિયા ખાતરની જરૂર પડે છે નહીં તો વરસાદ ચાલુ થાય ગયા બાદ અમારો પાક બગડશે અને અહીં યુરિયા ખાતરનો જથ્થો હોવા છતાં અમારે લાઈનોમાં ઊભું રહેવું પડે છે.જલ્દી અમને ખાતર મળે તેવી આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ."

યુરિયા ખાતર મેળવવા લાંબી લાઈનો (ETV Bharat Gujarat)

તાપીના વ્યારામાં ખેડૂત સહકારી જીનમાં આવેલ ખાતર ડેપોમાં યુરિયા ખાતર મેળવવા ખેડૂતોની લાંબી લાઇનો લાગી છે. આ ડેપો પર નર્મદા, કૃભકો, અને ઇફકો કંપનીના ખાતરનો પુરવઠો હોય છે અને હાલ પણ ખાતરના ડેપોમાં યુરિયા ખાતરનો પૂરતો પૂરવઠો છે, તેમ છતાં વારંવાર યુરિયા ખાતર આપવાની વાતો કરી ખોટે ખોટા આટાફેરા મરાવી ધક્કા ખવડાવી રહ્યા હોવાનું ખેડૂતોએ મીડિયાને વાતો કરી હતી. આવીજ પરિસ્થિતિ વ્યારા, સોનગઢમાં વિવિધ ખાતર ડેપો પર જોવા મળી રહી છે. આ અંગે વ્યારા સહકારી જીનમાં આવેલ ખાતરના ડેપો મેનેજરને પૂછતા તેમણે યુરિયા ખાતર ઉપરથી મળેલ સૂચના બાદ આપવામાં આવશે તેવી વાતો કરી હતી.

યુરિયા ખાતર મેળવવા લાંબી લાઈનો (ETV Bharat Gujarat)

વ્યારા સહકારી જિનના મેનેજર સુનિલ ચૌધરીએ સમગ્ર મામલે જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે જે ખાતર આવે છે તે સ્ટોરેજમાં રાખવામાટે આવે છે. એ ખાતર અમને જુલાઈથી વહેંચવામાં આવે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. ચોમાસું બેસવાને આરે છે એટલે શેરડી અને ડાંગરમાં યુરિયા ખાતર નાખવામાં આવે છે એટલે યુરિયાની માંગ આ વિસ્તારમાં વધારે છે. ઉપરના અધિકારી દ્વારાના કહેવા મુજબ આખો જૂન મહિનો ખાતરનું સ્ટોરેજ કરવામાં આવે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે અને જુલાઈ માસમાં તેનું વેચાણ કરવામાં આવશે."

ચોમાસું પૂર્વે ડાંગર અને શેરડી પકવતા ખેડૂતો માટે યુરિયા મહત્વનું ખાતર છે, તાપી જિલ્લો ખેતી પર નિર્ભર જિલ્લો છે અને જ્યારે ખાતરની ખરી જરૂર વેળાએ ખાતર ન મળતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે, તેઓ ખેતી, પશુ પાલન સહિત ઘરના કામો પડતા મૂકીને ભૂખ્યા તરસ્યા મળસ્કેથી ખાતર માટે ઊભા રહી જાય છે. ખાતર ડેપો પર ખાતરનો પૂરતો જથ્થો ગોડાઉનમાં હોવા છતાં ખેડૂતો ખાતર માટે વિલામોઢે પરત ફરી રહ્યા હોય જેમણે ચોમાસા પૂર્વે સમયસર અને પૂરતું ખાતર મળે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે.

