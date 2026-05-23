વ્યારા: તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી મીટિંગમાં પહોંચે તે પહેલા પોલીસે કોંગ્રેસના સભ્યોની અટકાયત કરી હોવાનો આક્ષેપ
સવારે 11 વાગ્યે યોજાનારી ચૂંટણી મીટિંગમાં કોંગ્રેસ સભ્યો પહોંચે તે પહેલાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અટકાયત
Published : May 23, 2026 at 6:30 PM IST
તાપી : વ્યારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી માટે આજે યોજાનારી બેઠક પૂર્વે જબરદસ્ત રાજકીય ગરમાવો અને હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. સવારે 11 વાગ્યે યોજાનારી આ મહત્વની ચૂંટણી મીટિંગમાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યો પહોંચે તે પહેલાં જ પલસાણા હાઈવે નજીક સુરત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા તમામ સભ્યોના કાફલાને અટકાવી દેવાના આક્ષેપ કરાતા મોટો વિવાદ સર્જાયો હતો.
વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં કુલ 20 બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસ 13 બેઠકો સાથે સ્પષ્ટ બહુમતી ધરાવે છે, જ્યારે ભાજપ પાસે માત્ર 7 બેઠકો છે. આ હોવા છતાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પહેલાં કોંગ્રેસ સભ્યોની અટકાયતથી સ્થાનિક લોકો અને કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ મીડિયા સમક્ષ આક્રોશ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "આજે અમારા વ્યારા તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સુરત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ખોટી રીતે તેઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે."
"પોલીસ દ્વારા તેઓના વાહનો ચેક કરવામાં આવ્યા પણ કોઈ બિનઅધિકૃત વસ્તુ મળી આવી નથી. આ સભ્યોની કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ નથી કે તેઓ કોઈ ગુનેગાર નથી, તેમ છતાં ગંગાધરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેઓને ગોંધી રાખવામાં આવ્યા છે." - તુષાર ચૌધરી, વિરોધ પક્ષના નેતા, તાપી
તેમણે ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, "પોલીસે અગાઉ હાઈવે પર એક કલાક જેટલો સમય બગાડ્યો હતો. કોંગ્રેસના સભ્યો કોઈ પણ સંજોગોમાં 11 વાગ્યાની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ન પહોંચી શકે તે માટે પોલીસ તંત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે આ આખું ષડયંત્ર રચી રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે."
તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ બાબતે ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, રેન્જ આઈ.જી. અને ડી.એસ.પી. સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી છે. તેમ છતાં સ્થાનિક પીએસઆઈ ઉચ્ચ અધિકારીઓના આદેશોને પણ અવગણીને સભ્યોને મુક્ત કર્યા નથી.
ભવિષ્યની રણનીતિ અંગે તેમણે કહ્યું કે, જો સભ્યોને મુક્ત કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં આ અન્યાય સામે સરકાર સ્તરે તેમજ કાયદાકીય રીતે પણ જોરદાર લડત આપવામાં આવશે. આ ઘટનાએ તાપી જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજકીય ચર્ચાને જોર પકડ્યું છે.
વ્યારા તાલુકા પંચાયતમાં હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ કોંગ્રેસે સત્તા હાંસલ કરી છે. જેમાં વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાએ આરોપ લગાવ્યા હતા કે, કોંગ્રેસના ત્રણ સભ્યોને સુરત ગ્રામીણ પોલીસે અટકાવી યેનકેન પ્રકારે હેરાન કર્યા હતા. બાદમાં ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને સુરતના SP સહિતના અધિકારીઓ સાથે વાત કરી તેમની કારમાં ત્રણેય સભ્યોને વ્યારા લઈ આવ્યા બાદ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ ભાજપના પ્રભારીને આ મામલે પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસની આ જૂની પધ્ધતિ છે અમે આવા કાવાદાવામાં માનતા નથી.
