કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તાપી જિલ્લામાં નશાના કાળા કારોબાર વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

તાપી: ગુજરાતમાં નશાના કાળા કારોબાર સામે કોંગ્રેસનો આક્રોશ, જિલ્લા કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 4:26 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લા કોગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જીલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તાપી જિલ્લામાં નશાના કાળા કારોબાર વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

ગત દિવસોમાં કોગ્રેસના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા સરકાર અને પોલીસ વિરુદ્ધ નશાના કાળા કારોબાર મુદ્દે આપવામાં આવેલ નિવેદન હવે રાજકીય મુદ્દો બની ચૂક્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, આજે આ મુદ્દે તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ, મહિલા કોંગ્રેસ તેમજ મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વ્યારા માં રેલી કાઢી જિલ્લા કલેકટરને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં જીગ્નેશ મેવાણી ધ્વારા પોલીસ પર કરવામાં આવેલ નિવેદન અંગે કોંગ્રેસ પક્ષ જીગ્નેશ મેવાની અને નશાના કાળા કારોબારને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે તાપી જિલ્લામાં પણ કોંગ્રેસ સમિતિ એ વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને 7 દિવસમાં નશાનો કાળો કારોબાર બંધ નહીં થાય તો ‘જનતા રેડ’ કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસ પક્ષએ આવેદનમાં ભાજપ સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. જેમાં લખ્યું છે કે, છેલ્લાં 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપનું એકહથ્થુ શાસન છે. ગુજરાતમાં દારૂ ડ્રગ્સની બદીને નાથવામાં ભાજપ સરકાર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. 'ઉડતા ગુજરાત' એ ભાજપની 'ગીફ્ટ' છે. બેફામ દારૂ-ડ્રગ્સની નશાખોરીને પગલે મહિલા પર અત્યાચારોની ઘટનાઓમાં મોટાપાયે વધારો થયો છે. ગુજરાતમાં કેટલી હદે ડ્રગ્સનો કારોબાર ફુલ્યો ફાલ્યો છે. રાજ્ય પોલીસ, એનસીબી, ડીઆરઆઈ સહીતની કેન્દ્રીય સંસ્થાઓ રાજ્યમાં બોર્ડર પોસ્ટ, પેટ્રોલિંગ, રાઉન્ડ-ધ-કલોક સર્વેલન્સ, સીસીટીવી કેમેરા સહીતની ટેકનોલોજી હોવા છતાં રાજ્યમાં હવાઈમાર્ગ, દરિયાઈમાર્ગ, પોર્ટ જેવા માર્ગથી ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનું હજારો કિલો ડ્રગ્સ ઠલવાઈ રહ્યું છે. પકડાયેલા ડ્રગ્સની માત્રા હજારો કિલોમાં છે તો પાછલા બારણે આ કાળો કારોબાર કેટલો મોટો હશે? રાજ્યમાં સરકાર પાસે ડ્રગ્સની બદીને ડામવા માટે પુરતો પોલીસ ફોર્સ પણ નથી. પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં 93691 કીલો ડ્રગ્સ, 2229 લીટર પ્રવાહી ડ્રગ્સ તથા 73163 ડ્રગ્સ પીલ્સ-ઇન્જેક્શન પકડાયા હતા. વર્ષ 2020-24 એમ ચાર વર્ષમાં 16000 કરોડ પકડાયાના 19 કિસ્સાઓ બન્યા છે પરતું તેમાં એક પણ વ્યક્તિને સજા થઇ નથી જે ગંભીર બાબત છે. નશામુક્તિ અભિયાન, અવેરનેશ એકટીવીટી, ડ્રગ્સ અંગે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમો માત્ર કાગળ પર હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે. સરકારે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ડ્રગ્સ સામે લડાઈ લડતી ૭૫થી વધુ સંસ્થાઓની ગ્રાન્ટ બંધ કરી દીધી છે.

આવા ગંભીર આક્ષેપો સાથે ગુજરાતમાં દારૂ અને ડ્રગ્સને લઈને ચાલતા કાળા કારોબારને લઈને હવે આમ આદમી પાર્ટી પણ જીગ્નેશ મેવાણીને સમર્થન આપી ચૂક્યું છે. જીગ્નેશ મેવાણીથી ચાલુ થયેલ આ નશાના કાળા કારોબારનો વિરોધ ક્યાં જઈ ઊભો રહેશે તે જોવાનું રહ્યું.

સંપાદકની પસંદ

