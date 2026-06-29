તાપી: ભાજપ જિલ્લા મહામંત્રીની ફરિયાદ બાદ બુહારીના ઉપસરપંચ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી
સૂરજ દેસાઈ અને તેમના પિતા સત્યજિત દેસાઈ દ્વારા ભાજપના તાપી જિલ્લા મહામંત્રી અમિત પટેલને જાહેરમાં અપશબ્દો બોલી અપમાનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : June 29, 2026 at 9:07 PM IST
તાપી: બુહારી ગામના ઉપસરપંચ તેમજ ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ યુવા મોર્ચાના મંત્રી સૂરજ દેસાઈ અને તેમના પિતા સત્યજિત દેસાઈ દ્વારા ભાજપના તાપી જિલ્લા મહામંત્રી અમિત પટેલને જાહેરમાં અપશબ્દો બોલી અપમાનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે એપ્રિલ મહિનામાં અમિત પટેલે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આજે સૂરજ દેસાઈ અને સત્યજિત દેસાઈ વિરુદ્ધ ગુનો સાબિત થતાં વાલોડ પોલીસે તેમની અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી દરમિયાન મતદાનના દિવસે બપોરે બુહારી ગામના મતદાન મથક પાસે સૂરજ દેસાઈ અને તેમના પિતા સત્યજિત દેસાઈ તેમના સમર્થકો સાથે ઊભા હતા. ત્યારે ભાજપના જિલ્લા મહામંત્રી અમિત પટેલ ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સૂરજ દેસાઈ અને સત્યજિત દેસાઈએ અમિત પટેલને જાહેરમાં અપશબ્દો બોલી અપમાનિત કર્યા હતા અને ત્યાંનું વાતાવરણ ગરમ કર્યું હતું.
આ ઘટનાને લઈને અમિત પટેલે વાલોડ પોલીસ મથકે લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ મામલે કલમ-115(2), 352, 351(3), 296, 504 તથા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) સુધારા અધિનિયમ-2015ની કલમ-3(1)(r), 3(1)(s) અને 3(2)(va) મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં પુરાવા મળતા એટ્રોસિટીનો ગુનો સાબિત થતાં આજે બંનેની અરેસ્ટ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાથી તાપી જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. ભાજપના જ નેતાઓ વચ્ચેના અણબનાવને કારણે થયેલી આ બબાલ હવે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
સૂરજ દેસાઈ ભાજપ પ્રદેશ યુવા મોર્ચાના પૂર્વ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે આ અણબનાવને કારણે તેમને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ પણ કરી દીધા હતા.