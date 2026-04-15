તાપી: વ્યારા નગરપાલિકામાં ભાજપ 9 સીટો પર બિનહરીફ જાહેર, તાલુકા પંચાયતની એક સીટ પણ બિનહરીફ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 10:07 PM IST

તાપી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં જ અગાઉ કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતા તાપી જિલ્લામાં ભાજપનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વ્યારા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ 9 સીટો પર બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. નિઝર તાલુકા પંચાયતની સરવાળા બેઠક પર પણ ભાજપના ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થતા જિલ્લામાં કુલ 10 જેટલી સીટો પર ભાજપે બિનહરીફ કબજો કર્યો છે.

વ્યારા નગરપાલિકાની 9 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ રહ્યા છે, જ્યારે નિઝર તાલુકા પંચાયતની સરવાળા બેઠક પર પણ ભાજપના ઉમેદવાર સોનલબેન પાડવીએ બિનહરીફ જીત નોંધાવી છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે વિરોધ પક્ષોના કેટલાક ઉમેદવારો મેદાનમાંથી હટતા આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

સંગઠન પ્રભારી ડૉ. જગદીશ પટેલે મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે આ જીત પાર્ટીના મજબૂત સંગઠન અને કાર્યકરોની અવિરત મહેનતનું પરિણામ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે ભાજપ વિકાસના મુદ્દાઓ પર કામ કરી રહી છે, જેના કારણે મતદારોમાં વિશ્વાસ વધ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે તાપી જિલ્લો અગાઉ કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિમાં ભાજપનો પ્રભાવ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. બિનહરીફ જીતેલી 10 બેઠકો ભાજપ માટે એક મોટી રાજકીય સિદ્ધિ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે, જે આવનારી ચૂંટણીમાં પણ પાર્ટી માટે સકારાત્મક સંકેત આપી રહી છે.

ભાજપની આ સિદ્ધિ જિલ્લાની રાજકીય દિશામાં પરિવર્તન તરફ ઈશારો કરે છે. હવે બાકી રહેલી બેઠકો પર મતદાન અને પરિણામો કેવી રીતે આવે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિએ ભાજપને મજબૂત સ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે અને વિરોધ પક્ષો માટે પડકાર ઊભો કર્યો છે.

