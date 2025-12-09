તાપી: BLO કામગીરીમાં જોડાયેલા આંગણવાડી વર્કરની તબિયત લથડી, સારવાર દરમિયાન અવસાન

ETV Bharat / state

38 વર્ષીય રાધાબેનની રાત્રે અચાનક તબિયત લથડતા પરિવારજનો તેમને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના શાહદા ખાતે હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 1:33 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા તાલુકાનાં પિસાવર ગામના આંગણવાડી વર્કર અને SIR ની પ્રક્રિયામાં બીએલઓ તરીકે ફરજ બજાવતા રાધાબેન ભગવાનભાઈ ભીલનું તબિયત લથડતા મોત થયું છે. 38 વર્ષીય રાધાબેનની રાત્રે અચાનક તબિયત લથડતા પરિવારજનો તેમને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના શાહદા ખાતે હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, પરંતુ સારવાર દરમ્યાન સ્થિતિ ગંભીર બનતા બીજી હોસ્પિટલ તરફ લઈ જવાઈ રહી હતી ત્યારે રસ્તામાં જ તેમનું મોત થયું હતું.

પિસાવરની આંગણવાડી ક્રમાંક 2માં વર્ષોથી ફરજ બજાવતા રાધાબેન ભીલ સ્થાનિક સ્તરે સેવાભાવી અને મહેનતી કર્મચારી તરીકે જાણીતા હતા. તેમના પરિવારામાં એક દીકરો અને એક દીકરી છે. રાધાબેન હાલ રાજ્ય સરકારની એસઆઈઆર પ્રક્રિયામાં બીએલઓ તરીકે નિમણૂક પામ્યા હતા અને તે સંબંધિત કામગીરીમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત દોડધામમાં હતા.

રાધાબેનની અગાઉ પણ આવી જ રીતે તબિયત લથડી હતી. છતાં આ વખતની તબિયતનું બગડવું ગંભીર બનતા પરિવારજનો તેમને તરત જ ખાનગી વાહનમાં મહારાષ્ટ્રના શાહદા ગામની હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાર બાદ તેમની વધુ તબિયત લથડતા સારવાર માટે બીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની જરૂર પડી હતી પરંતુ દુર્ભાગ્યે રસ્તામાજ તેમને શ્વાસ છોડી દીધા હતા.

બીજી તરફ SIR ની કામગીરીને લઈને અનેક BLO સહિત BLO સહાયક પર કામગીરીનું ભાર પડતા રાજ્યમાં મોત નીપજ્યા છે ત્યારે BLO અને સહાયક BLO માટે સરકાર ધ્વારા આરોગ્યની ચિંતા વગર કામગીરીનું ભારણ આપી દેતા આવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હોય તેવી દેખાય રહ્યું છે.

જિલ્લામાં BLO ની કામગીરી કરતા બે જેટલા બહેનોનું અવસાન થતા BLO ની કામગીરી કરતા અન્ય લોકો પણ ચિંતામાં છે. હાલ હવે SIR ની કામગીરી પૂર્ણ કરવાના હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે ત્યારે તંત્ર ધ્વારા કામગીરી પૂર્ણ કરાવવા માટે પૂર જોશમાં કામગીરી કરાવવા માટે લાગી ચૂક્યું છે.

Last Updated : December 9, 2025 at 1:33 PM IST

