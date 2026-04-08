તાપી: ઓળખ છુપાવી 25 વર્ષથી ભાગેડુ આરોપી ઝડપાયો, લૂંટ અને મર્ડરને આપ્યો હતો અંજામ

તાપી પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે સંતાયેલા ગિરીશ ઉર્ફ લલ્લુ મિશ્રાને ઝડપી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 5:26 PM IST

તાપી: તાપી જિલ્લામાં ડબલ મર્ડર અને ધાડના ગુનામાં છેલ્લા 25 વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપીને તાપી પોલીસે ઉત્તર પ્રદેશથી ઝડપી લીધો છે.

તાપી જિલ્લાના વાલોડ પોલીસ મથકમાં વર્ષ 2000 ની સાલમાં ડબલ મર્ડર અને ધાડનો ગુનો દાખલ થયો હતો. જેમાં કિમ ખાતેથી યાર્ન ભરેલ ટ્રકમાં મુસાફર બનીને 8 ઈસમો બેઠા હતા. જેમણે વાલોડ નજીક ટ્રકના ડ્રાઈવર અને ક્લીનરની હત્યા કરી 7 લાખના યાર્નની ધાડ કરી હતી. જેમાં પોલીસે અગાઉ 5 આરોપી ઝડપી લીધા હતા. જ્યારે ત્રણ વોન્ટેડ હતા.

જે પૈકી તાપી પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે સંતાયેલા ગિરીશ ઉર્ફ લલ્લુ મિશ્રાને ઝડપી લીધો છે. હાલ આ ગુનામાં હજુય બે વોન્ટેડ આરોપી અને પોલીસ ઝાપટા માંથી ફરાર એક આરોપી વોન્ટેડ છે.

ગુનાની વધુ વિગત જોઈએ તો વર્ષ 2000માં આરોપીઓએ કાવતરૂ રચી ફરીયાદીની યાર્નના કાર્ટુન ભરેલ ટ્રક નંબર MH04P3476 માં મુસાફર તરીકે કીમ ચાર રસ્તા ખાતેથી બેસી વાલોડ નજીક પેશાબ કરવાના બહાને ટ્રક ઉભી રખાવી હતી. બાદમાં ટ્રકના ડ્રાઈવર પરસરામ દત્તરામ યાદવ અને ક્લીનર નનકન યાદવને વારા ફરતી કેબલ વડે આરોપીઓએ ગળે ફાસો આપી મોત નિપજાવી દીધો હતો. ડ્રાઈવરની લાશને વાલોડ પોલીસની હદમાં તથા ક્લીનરની લાશના માથા ઉપર ટ્રકનું વ્હિલ ફેરવી તેની લાશને માંડવી પોલીસ સ્ટેશનની હદમા ફેકી દીધી હતી. ત્યારબાદ ટ્રકમાં ભરેલ યાર્ન કાર્ટુન 129 જેની કિંમત 7 લાખની હતી, જેની લુંટ કરી ટ્રકને વ્યારા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં બીનવારસી છોડી દઈ ભાગી ગયા હતા. એકબીજાની મદદગારીથી ગુન્હો કરેલાનો બનાવ બનતા વાલોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધાયો હતો.

ગુનામાં સંડોવાયેલ (1) ઉમર મહંમદ અલ્તાફ હુસૈન સૈયદ (2) અકીબખાન ઉર્ફે મામા યાસુખાન પઠાણ (3) સુભાષભાઈ મોજીલાલ સીંગ (4) મોબીન અહેમદ મહંમદ ઈદ્રીશ શેખ (5) શમશેરઅલી અખબરખાન તમામની ધરપક્ડ કરવામાં આવી હતી આવી હતી.

આરોપીઓ (1) મશુદઅલી સરવબઅલી સૈયદ (2) ગીરીશ ઉર્ફે લલ્લુ શિવસહાય મીશ્રા (3) વકીલ એમ ત્રણને વોન્ટેડ જાહેર કરેલા હતા.

મહત્વની વાત એ છે કે અટક કરવામાં આવેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપીઓ શમશેરઅલી અખબરખાન તથા મોબીન અહેમદ મહંમદ ઈદ્રીશ શેખ ભરૂચ ખાતેથી કૈદી જાપ્તામાંથી ફરાર થતી વખતે આરોપી શમશેરઅલી અખબરખાનનું પોલીસ ધ્વારા એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તે મોતને ભેટ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

