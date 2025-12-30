તાપી: ડોલવણ તાલુકાના બેડચીત ગામ પાસે શિકારની શોધમાં નીકળેલી દીપડીનું કરંટ લાગતા મોત

ETV Bharat / state

શિકારની લાલચમાં રાત્રિના સમયે ખોરાકની શોધમાં નીકળેલી દીપડી માટે આ વીજ DP મોતનું કારણ બની હોવાનું વન વિભાગનું અનુમાન છે.

તાપી: તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના બેડચીત ગામે રોડની બાજુમાં આવેલી DGVCLની વીજ DP સાથે અકસ્માતે અડી જતા એક દીપડીનું કરંટ લાગવાથી મોત નીપજ્યું છે. શિકારની લાલચમાં રાત્રિના સમયે ખોરાકની શોધમાં નીકળેલી દીપડી માટે આ વીજ DP મોતનું કારણ બની હોવાનું વન વિભાગનું અનુમાન છે.

આ ઘટના રાત્રે આશરે બે કલાકના સમયગાળા દરમિયાન બની હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. રાત્રિના અંધકારમાં દીપડી રોડની બાજુમાં આવેલા વિસ્તારમાં ફરી રહી હતી, ત્યારે અજાણતા તે DGVCLની ખુલ્લી અને અસુરક્ષિત વીજ DPના સંપર્કમાં આવી ગઈ હતી. ભારે વીજ કરંટ લાગતા દીપડી સ્થળ પર જ ઢળી પડી હતી અને તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

સવારે વહેલી તકે સ્થાનિક ગ્રામજનોએ રોડની બાજુમાં દીપડીને મૃત હાલતમાં જોઈ હતી. ઘટના જોઈને ગ્રામજનોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ તરત જ વન વિભાગ અને અન્ય સંબંધિત તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી.

માહિતી મળતા જ વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃત દીપડી અંદાજે ચાર વર્ષની હતી. તેના શરીર પર કરંટ લાગવાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા અને દીપડી DPની વચ્યોવચ વાયર સાથે ભેરવાય ગઈ હતી જેને લઇને મોત થયાનું અનુમાન લગાવાયુ હતું. બાદમાં DGVCLના અધિકારીઓને પણ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી અને વીજ DPની સ્થિતિ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

વન વિભાગે દીપડીનો કબ્જો મેળવી તેને ડોલવણ સરકારી પશુ દવાખાને ખસેડી હતી જ્યાં વેટનરી ડોક્ટરો દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં દીપડીનું મોત વીજ કરંટ લાગવાથી થયાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. ત્યારબાદ વન વિભાગ દ્વારા નિયમ મુજબ મૃત દીપડીનું અગ્નિ દહન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઘટના બાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલા વીજ DPની સુરક્ષા અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. ઘણી જગ્યાએ રોડની બાજુમાં આવેલી વીજ DP પર પૂરતી ફેન્સિંગ કે સુરક્ષા કવર ન હોવાના કારણે માનવીઓ ઉપરાંત વન્યજીવો માટે પણ જોખમ ઊભું થાય છે.

