તાપીના ઉચ્છલ-નિઝર હાઈવે પર બે બાઈક વચ્ચે ભયાનક ટક્કર, બોર્ડની પરીક્ષા આપી ઘરે જતા 3 વિદ્યાર્થી સહિત 4નાં મોત
તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ-નિઝર હાઈવે પર નિઝર વિસ્તારમાં બે બાઇક સામસામે અથડાતા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : March 12, 2026 at 9:20 AM IST
તાપી: તાપી જિલ્લામાં એક હૃદય કંપાવી દે તેવી માર્ગ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. ઉચ્છલ-નિઝર હાઈવે પર સાંજના નિઝર ખાતે ધોરણ-12ની બોર્ડની એક્ઝામ આપી ને પરત ફરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની બે બાઇક વચ્ચે ભયંકર ટક્કર થતાં 3 યુવકોના કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એક યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે, હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેનું પણ મોત નિપજ્યું હતું. આમ અકસ્માતમાં 4 આશાસ્પદ યુવાનોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે.
બાઈક સામ સામે અથડાતા 4નાં મોત
તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ-નિઝર હાઈવે પર નિઝર વિસ્તારમાં બે બાઇક સામસામે અથડાતા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બંને બાઇક પર કુલ ચાર યુવકો સવાર હતા. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે અકસ્માતના કારણે ત્રણ યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એક યુવક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત બન્યો હતો. અકસ્મતમાં ઘાયલ બનેલા યુવકને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. નારસિંગ વળવી નામના 21 વર્ષ યુવકનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું.
આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા યુવકો કુકરમુંડા તાલુકાના ગંગથા અને બોરીકુવા ગામના હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા યુવકોના નામ અનિકેત વસાવે, અભિજીત વસાવેનું મોત થયું. બંને ગંગથા ગામના રહેવાસી હતા. તો પિયુશ વળવી અને નારસિંગ વળવી બોરીકુવા ગામના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અચાનક યુવકોના મોતના સમાચાર ગામ સુધી પહોંચતા જ પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. તેમજ સમગ્ર પંથકમાં પણ દુઃખનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
અકસ્માત બાદ બાઈક સળગી
અકસ્મતમાં બંને બાઇકો વચ્ચે ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે અથડામણ બાદ એક બાઇકમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને બાઇક સળગી ઉઠી હતી. આ દૃશ્ય જોઈ આસપાસના લોકો પણ ભયભીત થઈ ગયા હતા. સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરીમાં સહાય કરી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ નિઝર પોલીસ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે મૃતદેહોને કબ્જે લઈને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે તેમજ અકસ્માત કેવી રીતે બન્યો તેની તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
નિઝર પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલ કિરણ પાડવીએ ETV ભારતને ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, નિઝર નજીક સોલાર પ્લાન્ટ સામે નિઝર-ઉચ્છલ રોડ પર બે બાઈક વચ્ચે થયેલા ગંભીર અકસ્માતમાં ચાર જેટલા યુવકોનું મોત થયું છે. ત્રણ યુવકો ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી સ્પ્લેન્ડર બાઈક પર ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. ત્યારે સામે તરફથી ઝડપ અને ગફલતભરી રીતે આવતી પલ્સર બાઈક અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ બનાવ અંગે નિઝર પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 281, 106(1), 125(એ)(બી) તથા એમ.વી. એક્ટ કલમ 177 અને 184 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
