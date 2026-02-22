તાપીમાં લાખોના ખર્ચે બનેલી ટાંકીઓ 3 વર્ષથી સૂકી, ઉનાળામાં ગામલોકો પાણી માટે ભટકવા મજબૂર
તાપી: તાપી જિલ્લોના અંતરિયાળ ગામોના લોકો પીવાના પાણી વગર વલખાં મારવા મજબૂર બન્યા છે. સરકારની સૂચનાથી લાખો રૂપિયાના ખર્ચે પાણીની ટાંકીઓ તો બની પરંતુ ત્રણ વર્ષ વીતી જવા છતાં આ ટાંકીઓમાં પાણીનું એક ટીપું પણ ન આવ્યું હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે.
વાત છે વ્યારા તાલુકાના રાણીઆંબા અને ચીચબરડી ગામની, જ્યાં ટાંકી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આજે આ વાતને આશરે ત્રણ વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, છતાં ટાંકી શોભાના ગાંઠિયા સમાન પુરવાર થઈ રહી છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે ટાંકીનું બાંધકામ પણ નિમ્ન કક્ષાનું છે, જેથી ગમે ત્યારે ટાંકી ધરાશાયી થવાની પણ સંભાવના છે. ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન સ્થિતિ વધુ વિકટ બની જાય છે, કારણ કે પાણી ન મળતા ગામલોકો વેચાતું પાણી ખરીદવા માટે મજબૂર બની જાય છે. તંત્રના જવાબદારો આ બાબતે તાત્કાલિક પગલાં લે તેવી ગામલોકો સહિત ગામના સરપંચ માંગ કરી રહ્યા છે.
16 લાખના ખર્ચે બની ટાંકીઓ
વર્ષ 2021-22 દરમિયાન ફળિયા કનેક્ટિવિટી યોજના અંતર્ગત રાણીઆંબા જૂથ ગ્રામ પંચાયત હેઠળ આવતાં રાણીઆંબા અને ચીચબરડી ગામોમાં આશરે 16 લાખના ખર્ચે પાણીની ટાંકીઓ બનાવાઈ હતી. પરંતુ ગ્રામજનોના કહેવા મુજબ આજદિન સુધી તેમાં એક ટીપું પણ પાણી આવ્યું નથી. જ્યારે પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારીએ દાવો કર્યો છે કે, તે સમયે સંપ સુધી પાણી પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પાવર ફ્લકચ્યુએશનના કારણે પાણી ઉપર સુધી પહોંચ્યું ન હોઈ શકે. સાથે જ તેમણે આ અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાનો આશ્વાસન આપ્યું છે.
3 વર્ષથી ટાંકી તૈયાર પણ પાણી નથી આવતું
ચીચબરડી ગામના ગીતાબેન ગામીતે કહ્યું, અમારા ગામમાં 3 વર્ષથી ટાંકી બનેલી છે, એમાં હજુ સુધી ટીપું પાણી આવ્યું નથી. અમારે ઉનાળામાં દૂર-દૂર પાણી લેવા જવું પડે છે. પાણી વેચાતુ લાવવું પડે છે. પશુપાલન માટે પાણીની જરૂરિયાત છે એ ક્યાં લેવા જઈએ? સરકારને વિનંતી છે કે અમને ટાંકીમાં પાણી આપે.
તો રાણીઆંબા ગામના સરપંચ નરસિંહભાઈ ગામીત કહે છે, રાણીઆંબા ગામે છેલ્લા 2 વર્ષથી RCCની ટાંકી પીવાના પાણી માટે બનાવવામાં આવી હતી. પરંતુ આ ટાંકીમાં આજ સુધી જે નળ સે જળ યોજનાઓ છે, જેમાં પાણી આવે છે તે આજ સુધી ટાંકીમાં પડ્યું નથી. જો ટાંકીમાં પાણી આવે તો લોકોને સુવિધા મળી રહે, લોકોના ઢોરો માટે પાણી મળી રહે અને વધુ સારુ પાણી મળે તો લોકો વાડામાં શાકભાજી કરી શકે. પરંતુ આજ સુધી લોકોને આ પાણી મળ્યું નથી.
અધિકારીએ ટાંકી અંગે શું કહ્યું?
આ અંગે તાપી પાણી પુરવઠા વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેક દિનેશ ટંડેલે જણાવ્યું કે, રાણીઆંબા અને ચીચબરડી ગામે પાણી ન પહોંચવા બાબતે ફરિયાદ મળી હતી. ત્યાં પાણી પુરવઠાના ફળિયા કનેક્ટિવિટી હેઠળ ઊંચી ટાંકી બનાવવામાં આવી છે. આશરે 16 લાખના ખર્ચે, બંને ટાંકી મળીને. જેમાં જે-તે સમય સંપમાં પાણી ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, GEB મીટર પણ મૂકવામાં આવ્યું છે, થોડા ઘણા ફ્લક્ચુએશનને કારણે પાણી પહોંચવામાં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યો હોય એવું જણાયું છે. એના માટે ઓનલાઈન અરજી કરી છે. ફ્લક્ચુએશન આવી જશે એટલે પાણીનું ટેસ્ટિંગ કરીને સરપંચને સુપ્રત કરી દેવામાં આવશે.
ચીચબરડી અને રાણીઆંબા ગામમાં પણ પાણીના અભાવે લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. લાખોના ખર્ચે બનેલી પાણીની ટાંકીઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિનઉપયોગી બની છે. ખાસ કરીને ઉનાળાના દિવસોમાં ગામલોકોને પાણી માટે હેરાનગતિ ભોગવવી પડે છે અને વેચાતું પાણી મોંઘા ભાવે ખરીદી પીવા મજબૂર બનવું પડે છે.
