700 વર્ષ જૂની ટાંગલિયા કળાને જીવંત રાખનારા સુરેન્દ્રનગરના લવજીભાઈ પરમાર, વિશ્વ સ્તરે કળાને પ્રસિદ્ધ બનાવી
આખા વિશ્વમાં એક માત્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એવો કે જ્યાંના વણાટ કારીગરોએ 700 વર્ષ જૂની ટાંગલિયા કળાને આજે પણ જીવંત રાખી છે
Published : August 6, 2026 at 5:01 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: વિશ્વમાં માત્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એવો છે કે, અહીંના કારીગરોએ ટાંગલિયા કળાને આજે પણ સાચવી રાખી છે. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ, દેદાદરા, વસ્તડી, વાડલા જેવા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વણાટ કામ કરતા કામદારો છે, તે ટાંગલીયા કળામાં વણાટ કામ કરે છે, અને ત્યારબાદ ઝીણવટ ભરી તેમાં આકૃતિઓ બનાવે છે અને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે છે.
700 વર્ષ જૂની આ ટાંગળીયા કળા જાળવી રાખવા બદલ અને તેમની કળાની કદર કરતા સુરેન્દ્રનગરના લવજીભાઈ પરમારને સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી પણ નવાઝવામાં આવ્યા છે.
28 જુલાઈ 1959ના રોજ જન્મેલા લવજીભાઈ પરમારે ગુજરાતના વઢવાણમાં 8માં ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમણે તેમના પિતા સાથે પરંપરાગત ટાંગાલિયા હસ્તકલામાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ટાંગલિયા વણાટ, જેને દાણા વણાટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશની 700 વર્ષ જૂની વણાટ તકનીક છે.
લવજીભાઈ પરમારે વણાટ તકનીકમાં વધુ સુધારો કરવા માટે વીવર્સ સર્વિસ સેન્ટર, અમદાવાદમાંથી તાલીમ પણ મેળવી છે. તેમણે અહીંથી 4 મહિનાની તાલીમ પૂર્ણ કરી અને તે તાલીમને પોતાની કારીગરીમાં લાગુ કરી અને આ કલા સાથે સંકળાયેલા વણકરોને તેમની ઉત્પાદકતા અને ઉત્પાદન ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરી. હસ્તકલા ક્ષેત્રે અને સમાજ માટેના તેમના કાર્યને કારણે તેમને 1990માં ભારત સરકારના કાપડ મંત્રાલય તરફથી ટાંગલિયા વૂલન શાલ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કારીગરીને પુનર્જીવિત કરવામાં અને યુવા વણકરોને ટેકો આપવામાં લવજીભાઈ પરમારના યોગદાનને આ પ્રદેશમાં વ્યાપકપણે માન્યતા આપવામાં આવે છે. આ હેતુને ટેકો આપવા માટે, તેઓ યુવા પેઢીને તાલીમ આપી રહ્યા છે અને આ હસ્તકલાની દૃશ્યતા વધારવા અને બજારના વલણોને સમજવા માટે દેશભરમાં મુસાફરી પણ કરી રહ્યા છે. 1996 થી 2006ના સમયગાળા દરમિયાન, કાચા માલની ઊંચી કિંમત, બજારની મોસમ અને ગ્રાહકોના કૃત્રિમ વસ્ત્રો પ્રત્યેના બદલાતા વલણને કારણે ટાંગલિયા વણકરોને આર્થિક તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો. ઘટતા માર્જિનને કારણે લગભગ 200 વણકરોને ટાંગલિયા વણાટ છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી. પરંતુ લવજીભાઈએ વણાટ પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો ચાલુ રાખ્યો છે. તેમના અવલોકનના આધારે, તેમણે વણાટ તકનીકમાં કેટલાક નવીન ફેરફારો કર્યા છે.
ટાંગલિયા કળા હવે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસરી રહી છે, સુરેન્દ્રનગરના 50 જેટલા કામદારો આ કળાને જાળવી રહ્યા છે, તેમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના દુપટ્ટાઓ, શર્ટ, કોટી, ડ્રેસ, સાડી જેવા વસ્ત્રો બનાવી રહ્યા છે અને વિદેશમાં પણ તે મોકલી રહ્યા છે. જ્યારે હૈદરાબાદ, અમદાવાદ, મુંબઈ, સુરત, વડોદરા જેવા મોટા શહેરોમાં યોજાતા એક્ઝિબિશનમાં પણ વઢવાણમાં ઉત્પાદિત ટાંગલિયા કળાના કામદારો ભાગ લઈને અને ત્યાંથી પણ સારી આવક મેળવે છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત થતી ટાંગલિયા કળામાંથી બનતી સાડીઓ પટોળાઓ અને દુપટ્ટાઓ અને ડ્રેસ ની માંગ પણ વધુ છે ત્યારે 2,000 થી લઈ અને 1.50 લાખ સુધીનો પટોળુ અને અલગ અલગ પ્રકારના ટાંગલીયા કળામાં વણાટ કરેલી વસ્તુઓ ના કાપડ આ કામદારો બનાવે છે અને બનાવતા સમયે 15 દિવસથી 03 મહિના સુધીનો સમય લાગતો હોય છે માત્ર આખા વિશ્વમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જ આ 700 વર્ષ જૂની કળા હજુ પણ ટકી રહી છે.
જિલ્લામાં માત્ર 50 જેટલા કારીગરો આ કળા સાથે જોડાયેલા છે, ત્યારે હવે ક્રિકેટરો અને હોલીવુડના અભિનેતાઓ અને હીરોઓને પણ આ કળા પ્રત્યેનો ચસ્કો લાગ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં વઢવાણમાં ઉત્પાદિત ટાંગલીયા કળામાં બનાવવામાં આવેલા શર્ટ તેમજ અન્ય વસ્તુઓ ક્રિકેટરો અને હોલીવુડના અભિનેતાઓ પર તેની ખરીદી કરી રહ્યા છે, અને તેનો ઉપયોગ પણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે બજાર પર મળી રહ્યું છે અને સારી એવી આવક પણ હવે થઈ રહી છે, 700 વર્ષ જૂની કળા છે ત્યારે તેને ટકાવી રાખવાના પુરા પ્રયત્ન બદલ સરકારે પણ પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપ્યો છે'. -લવજીભાઈ પરમાર, ટાંગલિયા કળાના કારીગર અને પદ્મશ્રી
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